安親班學童盤坐桌椅 老師推肩落地受傷判囚

安親班老師見學生盤坐桌椅邊緣，涉嫌徒手推落地受傷，被高等法院高雄分院判囚。示意圖。（歐新社）

2025/05/05 21:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某中學附設安親班湯姓老師，見吳姓兒童盤坐桌子邊緣，涉嫌徒手推落地受傷，經高雄地院判處易科刑3月，檢方認為違法判決上訴，高等法院高雄分院雖維持徒刑3月，但不得易科罰金。

判決書指出，被告湯男在某中學安親班擔任外聘老師，被害人吳童則為班上學生。2022年11月2日下午2點多，吳童因盤坐在教室桌椅邊緣，湯男見狀後，涉嫌突然用手推他左肩，導致其因驚嚇而跌落地面骨折。

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後來班級導師告知吳童家屬，帶往市立聯合醫院治療後提告，湯男經高雄地檢署依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌提起公訴，並被高雄地院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，檢方不服上訴，指判決有誤，要求撤銷改判。

高雄高分院調查，被告傷害對象為兒童，刑責為5年以下有期徒刑，另依兒童及少年福利與權益保障法規定，要加重其刑2分之1，即法定最重本刑為7年6月以下，已逾5年的最重本刑，依刑法易科罰金的規定，縱使判半年以下，也不得易科，因此雖維持原審刑度，但易科罰金撤銷，仍可上訴。

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