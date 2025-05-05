高雄「冷氣滴水」檢舉暴增！2年裁罰115件

冷氣機滴水公害逐年攀升，環保局2年多來接獲民眾檢舉4413件。（記者陳文嬋攝）

2025/05/05 17:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕天氣變熱，民眾吹冷氣，衍生冷氣機滴水公害，且逐年攀升，環保局2年多來接獲民眾檢舉4413件，大多勸導改善完成，仍有115件未限期改善，依廢棄物清理法總計開罰15萬元。

環保局表示，冷氣機滴水顧人怨，已是集合式住宅常見公害，且呈現逐年上升趨勢，環保局統計，前年接獲檢舉1844件，去年增至2476件，今年已接獲93件，且高樓層滴水經常影響樓下住戶權益，容易引起社區糾紛，造成鄰里不睦。

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經環保局開立勸導單，民眾大多改善完成，但仍有115件未改善，冷氣機排水未妥善銜接排水設施，致直接或間接滴落他人土地或定著物，環境部認定為污染行為，經勸導7日內未改善者，依廢棄物清理法規定，處以1200元至6000元罰鍰。

環保局建議民眾可加裝冷氣排水軟管，將水引導至排水口，或使用滴水回收桶妥善收集滴水；若冷氣機型過於老舊，也可考慮汰舊換新，不僅可提升冷房效率、節能省電，也可避免鄰里糾紛。

環保局呼籲民眾定期檢查排水管路是否暢通，有助延長冷氣設備使用壽命，及早檢修冷氣設備，不僅提升使用效能與節能表現，也能避免因滴水受罰，維護社區和諧與居住生活品質。

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