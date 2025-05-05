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    首頁　>　高雄市

    月租漲7倍變360萬 高雄知名燒肉店碳佐麻里高美館店6/22歇業

    「碳佐麻里」被稱為燒肉界南霸天。（圖擷自碳佐麻里精品燒肉臉書）

    「碳佐麻里」被稱為燒肉界南霸天。（圖擷自碳佐麻里精品燒肉臉書）

    2025/05/05 17:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕真是誇張!高雄知名的碳佐麻里高美館店，原本租金每月50萬元，去年漲到198萬元，今年又要漲到360萬元，業者無法負荷，決定不玩了，將於6月22日結束營運。

    來自台南的碳佐麻里精品燒肉，2012年進軍高雄，在美術館一帶設立「高美店」，佔地達630.3坪，當時掀起一股高雄的燒肉熱潮，生意迄今一直很好。

    根據碳佐麻里的對內公告，營運13年的高美館店，租約將於今年6月30日到期，公司努力協商延展合約，最終未能與地主達成共識。

    該店原來租金每月50萬元，去年漲到198萬元，今年又要漲到360萬元，碳佐麻里總公司評估新的續約條件，已遠遠超出營運承受範圍，經過慎重評估，決定不再續約，營業最終日是6月22日，後續會協助該店同仁申請轉調。

    這塊土地的房東是有「高雄土地公」之稱京城建設董事長蔡天贊，3年多前以個人名義買下，據傳當時斥資約11億元，換算單價每坪約175萬元，建物產權則為京城集團旗下「天剛投資」持有，而天剛負責人蔡薛美雲，則是京城董事長蔡天贊的夫人。

    對此，京城集團表示，該資產為股東所持有，無法代為回應發言。

    目前碳佐麻里在高雄還有另一家2018年底開幕、位於夢時代附近的「碳佐麻里時代店」，號稱「最美的水上餐廳」，前市長韓國瑜也去用餐過。

    碳佐麻里高美館店生意一直很好。（圖擷自碳佐麻里精品燒肉臉書）

    碳佐麻里高美館店生意一直很好。（圖擷自碳佐麻里精品燒肉臉書）

    房租大漲，碳佐麻里高雄高美店將於6月22日結束營運 。（圖取自Google街景）

    房租大漲，碳佐麻里高雄高美店將於6月22日結束營運 。（圖取自Google街景）

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