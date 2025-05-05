最後1週 高雄蓮池潭「天空之城」樹景5月中走入歷史

高雄蓮池潭「天空之城」奇特樹景，5月中旬後再也看不到。（圖由觀光局提供）

2025/05/05 10:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合5月12日高雄蓮池潭木棧道將進行拓寬工程，爆紅的「天空之城」奇特樹景將走入歷史，民眾倒數計時手刀搶拍。

蓮池潭春秋閣北側的一株老榕樹，因樹根盤據護岸，被日本女網友發現樹根生長在河岸牆面，拍下照片後po網，並以日文介紹，被日本網友看到照片後，認為這棵樹很像動畫「天空之城」拉普達，隨後引發台灣網友熱烈討論。

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不過，這株「天空之城」樹，5月中旬將配合市府工程劃下句點，形成「期間限定」奇特樹景，歡迎民眾把握最後一週的時間來拍照留念。

觀光局指出，為改善蓮池潭環潭交通安全，解決人行步道障礙物與斷點，爭取經費推動「蓮池潭風景區環境營造工程」，將於5月12日改善春秋閣北側原有老舊、寬度不足的木棧道，採用「填土培厚」工法進行拓寬整建，老榕樹將保留。

但針對樹根生長的河岸牆面，觀光局特別邀請屏科大森林系教授、里長、啟明堂廟方現地勘查，考量民眾通行安全與春秋閣結構安全，將以保護樹木根系的工法施作，以隔板將牆面蓋住，因此盤根錯節的榕樹樹根的特殊場景，將成「期間限定」的最後倒數，整體整建工程將於今年9月完工。

高雄市觀光局長高閔琳表示，蓮池潭是高雄知名景區，近年市府不斷投入資源，進行環境改造，並透過減量設計，讓行人步道、自行車動線與整體休憩環境更親水、友善，也透過燈光營造，夜晚的蓮池潭更具華麗神秘的魅力。

此外，作為蓮池潭知名地標景點的龍虎塔，經整修後已於今年4月13日重新開放，此次不僅修復塔體結構、重現經典外觀，觀光局也彙整蓮池潭與左營舊城人文生態歷史、美食美景與遊程，設置多國語言故事導覽牆，強化國際觀光服務；廟方並首度加入夜間燈光秀，點亮夜間潭畔，開放至今吸引許多遊客前來打卡。

位於蓮池潭意象廣場的舊蓮池潭旅客服務中心，也於日前完成招商，預計今年暑假正式營運，未來將引進文創品牌與輕食飲品業者進駐，並設置「高雄熊」主題商品專區，結合可愛意象與蓮潭復古風情，吸引親子與年輕族群。

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