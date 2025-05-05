法國生活節5/23駁二登場 4大新亮點曝光

2025法國生活節5/23起一連三天在駁二登場，圖為去年盛況。（圖由行國處提供）

2025/05/05 08:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025法國生活節將於5月23日至25日在高雄駁二登場，今年將擴大集結100家台法品牌；行國處長張硯卿今再揭露新增4大亮點，包括駁二駐村法國藝術家Chris Boyd帶來的藝術工作坊、沉浸式海洋主題VR電影、高雄限定法式咖啡競走，文藻外語大學更加碼推出法語卡拉OK，免費參與但名額有限！

行國處說明，今年度法國生活節盛大回歸，結合蔚藍海岸風情，邀請法國插畫家Christopher Boyd駐村創作，更將高雄與法國海洋元素結合成巨型漫畫創作，Christopher Boyd也將在駁二大義公園舉辦親子藝術工作坊，邀請大家透過畫筆描繪心中海洋冒險故事。

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除了繪畫，若想學習法語歌曲，文藻外語大學將在活動期間舉行法語卡拉OK，在夏日陽光下感受法式曲風的魅力；而VR愛好者更是絕對不能錯過，呼應今年法國尼斯舉行聯合國海洋會議，高雄駁二VR體感劇院將播映多部海洋主題VR影片，包含AQUA、星砂、人之島後、天啊，海底有鯊魚！等多元沉浸式觀賞。

去年大受好評法式滾球，今年再度邀請民眾一同挑戰手感，週末更有表演賽登場，歡迎大小朋友一同感受法式運動；今年新增風靡法國「法式咖啡競走」Course des cafés，結合海洋永續，高雄限定版「法式咖啡競走」將以趣味方式結合環保，參與者穿戴海洋相關配件道具，以優雅腳步完成競賽，就能獲得參加獎，獲勝者更有神秘好禮！

張硯卿指出，法國生活節邁入第2屆，今年規模與內容皆比去年更加盛大精彩，市府與法國朋友攜手，期待打造1場適合闔家共遊的台法文化慶典，與深化對海洋文化的認識，促成國際友誼、提倡環保永續的城市願景，5月23日至25日歡迎所有朋友齊聚駁二感受台法熱情！

2025法國生活節5/23起一連三天在駁二登場，圖為去年盛況。（圖由行國處提供）

2025法國生活節新增亮點。（圖由行國處提供）

2025法國生活節在高雄新增活動。（圖由行國處提供）

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