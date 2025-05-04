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    「藍寶石大歌廳」主題公車駛入駁二供打卡 半日遊套餐明開賣

    「藍寶石大歌廳」主題公車駛入駁二供打卡，5日開賣半日遊套餐。（記者黃良傑攝）

    「藍寶石大歌廳」主題公車駛入駁二供打卡，5日開賣半日遊套餐。（記者黃良傑攝）

    2025/05/04 15:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局迎接母親節到來，以「高雄懷舊・記憶探尋」為主題，結合節能減碳概念，鼓勵民眾多加利用公共運輸，搭配近期高雄流行音樂中心推出的「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，推出2輛懷舊主題公車，1輛雙層巴士及1輛60路電動公車，邀2至6年級的媽媽一起重溫華麗年代的風華絕代。

    60路公車昨駛入駁二藝術特區，邀民眾現場打卡拍照，車內充滿藍寶石歌廳等懷舊元素；另為滿足未搶購到限量雙層巴士套票的民眾，高雄客運也特別在17、18、24、25、30、31日共6天，加碼推出母親節半日遊活動套票行程，5月5日起開始預購，可洽高雄客運粉絲頁或「藍寶石雙層巴士五月母親月活動」

    交通局特別推出「母親節限定雙層巴士交通旅遊套票」，以復古主題公車、明星藝人同行、港都美景導覽、下午茶饗宴與經典藍寶石歌舞廳演出，獻上一場充滿回憶與驚喜的懷舊風格一日遊，5月10、11日限定登場，套票販售秒殺已全賣光。

    「藍寶石大歌廳」是南台灣秀場文化重要指標，藍寶石成立於1975年，一直到1995年結束營業，曾經轟動全台及東南亞，當年老三台歌手都會想盡辦法上一檔藍寶石的秀，除重現當年港都昔日華麗年代，也回憶起秀場風光與演藝故事，高雄藍寶石歌廳也成為台灣演藝圈的歷史遺址。

    60路電動公車同樣以高雄早期秀場風格進行車體設計，車內繽紛懷舊氛圍，讓人彷彿置身時代歌舞秀，民眾可透過「高雄iBus+」APP 即時查詢60路主題公車動態。

    「藍寶石大歌廳」主題公車60路公車，昨駛入駁二藝術特區，邀民眾現場打卡拍照，車內充滿藍寶石歌廳等懷舊元素。（記者黃良傑攝）

    「藍寶石大歌廳」主題公車60路公車，昨駛入駁二藝術特區，邀民眾現場打卡拍照，車內充滿藍寶石歌廳等懷舊元素。（記者黃良傑攝）

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