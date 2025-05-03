給力媽媽！孫雅玲當失明女兒的眼睛 陪伴她抗癌成為視障按摩師

孫雅玲獲頒給力媽媽。（記者陳文嬋攝）

2025/05/03 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「關關難過關關過」，高雄市孫雅玲不因女兒先天失明又罹癌末期切除腎臟放棄希望，多年來堅定陪伴女兒對抗病魔，更協助女兒成為視障按摩師，勇於面對人生挑戰，今天獲頒「給力媽媽」，令人感佩！

鳳山區孫雅玲今年58歲，女兒出生時經常哭鬧不睡覺，她每天抱著女兒安撫情緒，2個多月仍未見改善，就醫才獲悉女兒因眼壓高無法睡覺，經醫師診斷罹患青光眼，且因先天失明，眼睛沒有瞳孔，對光沒有反應，歷經多次手術，仍無法改善失明。

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屋漏偏逢連夜雨，女兒1歲時腹部疼痛，就醫確診腎臟癌末期，兩邊腎臟均罹患惡性腫瘤，一邊腎臟因腫太大被迫切除，癌細胞也轉移到另一邊腎臟，發現3顆惡性腫瘤，一度被醫師告知病危，小孩可能會撐不住，要有心理準備。

孫雅玲堅持不放棄，多年來陪伴女兒對抗病魔，不斷進出醫院開刀、接受化療，過程中家人飽受煎熬，丈夫因自責過度生病，她也經常流淚哭泣，但她堅信天無絕人之路，「關關難過關關過」，驚險保住女兒性命。

孫雅玲也擔心年邁後無力照顧女兒，在特殊學校老師指導下，協助女兒考取丙級按摩師證照，透過建教合作，磨練精進技巧，女兒習得一技之長，成為視障按摩師，在盲人協會協助下從事視障按摩，學習自給自足。

女兒先天失明，必須扶著她的肩膀走路，搭配手杖緩慢前進，持續面對不同挑戰，孫雅玲堅定表示，已歷經無數苦難，自己就是女兒的眼睛，會帶著她一起感受世界之美，持續展現母愛堅強韌性，今天榮獲市府頒發「給力媽媽」獎項。

孫雅玲與女兒合照。（孫雅玲提供）

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