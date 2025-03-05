高捷R11高雄車站站4出入口全開 最大地下街亮相

高捷R11高雄車站站1號出口隱身在南側電扶梯後方。（記者王榮祥攝）

2025/03/05 00:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R11高雄車站站1、4號出入口今年2月下旬啟用，連同先前的2、3號，全站4個出入口已全開，讓民眾更便捷，也讓尚未營運、堪稱目前全高雄最大的地下商業空間曝光。

與台鐵高雄車站共構的高捷R11高雄車站站，因應高雄車站遼闊空間，共規劃4處出入口，6年前因高雄鐵路地下化與台鐵新高雄車站南側啟用，2號出入口率先開啟，去年12月高雄車站北側啟用後同步開啟3號出入口，今年2月再開啟1、4號出入口，4個出入口全數運作。

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高捷統計，去年高雄車站站每日平均運量達1.32萬人次，今年1月、2月更達1.57萬、1.55萬人次，台鐵高雄車站去年平均日運量則為1.44萬人次，高雄車站與高雄捷運高雄車站站儼然是大高雄軌道運輸、轉乘樞紐之一。

4個出入口全數開啟，引起部分民眾注意，有人覺得確實方便很多，尤其4處都有電扶梯，不但快了一點、也省不少力。

也有人注意到1、4號出入口隱身在車站南北兩側的電扶梯與樓梯後側，感覺頗神祕，反而是裡面的商業空間讓人期待。

高捷說明，高雄車站南北兩側全新商業空間共約1300坪，比目前高捷各處地下街空間都要大，目前最大的是高雄車站動漫街877坪，會兼顧與前站商業區的整體性，除了動漫與美食，也會考量其他類型商家。

高捷指出，目前還在與有興趣承攬廠商積極洽談中，初步仍會朝統包式商場模式委外經營，屆時可望結合既有動漫街場域，打造全高雄最大、最好逛的地下街。

高捷R11高雄車站站4號出口位於北側電扶梯後方，靠近九如路。（記者王榮祥攝）

高捷R11高雄車站站4個出入口全開，千坪商業空間也曝光。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站圓形廣場是串接高捷R11高雄車站站4個出入口的平台。（記者王榮祥攝）

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