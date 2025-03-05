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    高雄死亡鼬獾驗出狂犬病 動保處籲山友手杖厚鞋防身

    民眾於茂林區鳴海山登山時，突然遭到鼬獾攻擊。（民眾提供）

    民眾於茂林區鳴海山登山時，突然遭到鼬獾攻擊。（民眾提供）

    2025/03/05 00:19

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年送驗桃源區2隻鼬獾屍體確診狂犬病陽性；有民眾與家人到茂林區鳴海山登山時，突遭鼬獾攻擊幸未被咬傷，可能侵犯遭領地或有感染風險，農業局加強犬貓注射疫苗防範，呼籲民眾登山持杖、穿厚鞋防身。

    農業局前2年接獲民眾通報22隻動物屍體送驗，其中有3隻鼬獾，檢驗狂犬病結果均為陰性，今年針對民眾發現1隻蝙蝠、2隻鼬獾屍體送驗，其中桃源區2隻鼬獾屍體經農業部獸醫研究所檢驗出狂犬病陽性，農業局已加強周邊犬貓注射狂犬病疫苗防範。

    此外，張姓女子1日與丈夫帶小孩到茂林鳴海山登山時，鼬獾突然從樹洞竄出，凶狠攻擊追咬張夫，所幸僅咬破褲管，一家人未被咬傷，PO臉書提醒民眾小心。

    動保處表示，鼬獾是夜行動物，白天躲藏樹洞、土洞或岩洞內休息，通常白天不會出現，若是鼬獾白天出現，而且主動攻擊人，行為異常，有可能是侵犯其領地，也可能有感染狂犬病的風險。

    動保處指出，台灣狂犬病最高風險與最大威脅是鼬獾，請民眾不要接觸、獵捕與飼養鼬獾或其他野生動物，如發現動物屍體也不要碰觸，請通知市府處理。

    動保處說，山區是野生動物棲息地，民眾進入山區最好穿著高筒鞋，手執護身器具如登山杖，如有鼬獾主動接近，盡量冷靜迴避。

    動保處加強防疫措施，提高飼養犬貓狂犬病疫苗注射率達9成以上，以加強狂犬病全面防疫，並利用偏鄉犬貓絕育、晶片及狂犬病注射活動，宣導狂犬病疫苗注射防疫重要性，去年完成近300場次，今年預計完成250場。

    此外，犬貓依規定每年須接種狂犬病疫苗，以維持疫苗保護力，防禦狂犬病感染，飼主未依規定可依動物傳染病防治條例開罰3萬至15萬元。

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