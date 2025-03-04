高雄今年清溝預算3千多萬創新高，目標清疏量2.5萬多噸。（記者陳文嬋攝）

2025/03/04 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年清溝預算3千多萬元創新高，目標清疏量上修2.5萬多噸，均比去年增加1倍多，降低水災發生風險，後續針對35區876里，進行戶外環境消毒，加強防治登革熱。

環保局面對極端氣候挑戰，今年提高清溝預算達3327萬元，比去年增加1.43倍，清潔隊總動員，強化清疏效率與量能，今年目標清疏量上修至2萬5687噸，較去年增加1.31倍，以確保排水溝渠暢通。

請繼續往下閱讀...

環保局分四季加強道路側溝巡檢與清疏，首季目標量2成，第二季目標量4成，面對汛期加強清疏，其餘三、四季陸續完成，目前已清疏5828噸，年度目標達成率2成2。

環保局也增加清溝量能，針對較難清疏側溝，個案分析溝況及淤積原因，對症下藥進行清疏，精準打通每個阻塞處，清潔隊也將全力動員，確保汛期前排水溝渠暢通。

環保局後續針對35區876里，進行戶外環境消毒作業，以水噴側溝為主、熱噴為輔方式進行，以降低病媒蚊密度，抑制孑孓生長，有效防治登革熱。

環保局說，汛期前除各區主次要道路側溝清疏外，颱風來臨前加強排水孔及洩水孔周邊環境垃圾及落葉清掃，以加速強降雨影響排水系統排水速率。

環保局呼籲民眾共同維護環境整潔，不要隨意將垃圾或雜物煙蒂丟入側溝，以免阻塞影響排水功能，共同打造乾淨、安全城市環境。

高雄今年清溝預算3千多萬元創新高，目標清疏量2.5萬多噸。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法