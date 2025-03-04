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    首頁　>　高雄市

    高雄新增、復飛多條國際航線 許智傑感念謝世謙

    許智傑持續爭取高雄國際航線，公開感謝前華航董座謝世謙，圖為他搭乘高雄熊本復飛首航班機，與熊本熊、高雄熊合體畫面。（翻攝許智傑臉書）

    許智傑持續爭取高雄國際航線，公開感謝前華航董座謝世謙，圖為他搭乘高雄熊本復飛首航班機，與熊本熊、高雄熊合體畫面。（翻攝許智傑臉書）

    2025/03/04 21:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委許智傑今公布爭取許久的高雄國際航線，一、二月開始有多條新增與復飛航線，他特別感謝華航已故董事長謝世謙，強調「沒有你，就沒有這麼多航線到高雄」。

    許智傑表示，疫情前航線復飛是他跟立委李昆澤，在交通委員會持續推動的目標，目前航線恢復狀況幾乎達到疫情前水準，甚至新增很多新航點，高雄與世界串連更加緊密。

    他提到光第一季就有多條航線開航，包含一月曼谷、清邁、北海道、沖繩、仁川等，二月的熊本首航，緊接著還有多條航線陸續開飛，下一季新班表也將續飛多條航線。

    許智傑指出，4月將開飛的幾條航線要率先跟大家報告，最受關注的是中國包機點重慶，及韓籍航空新申請的濟州，這兩條都是疫情前高雄曾飛過的航線，經過各界努力將重新回到高雄，其中兩岸航線要特別感謝華航謝世謙前董座，居中協調才能順利促成，他有感而發的說沒有你，就沒有這麼多航線到高雄」。

    他進一步說明，目前國際航線還有菲律賓宿霧尚未復飛，已特別拜訪菲籍航空繼續推動，針對民眾很熱烈期盼的日本航空、酷航、韓亞航空（已合併）等業者重返，也會再努力，多管齊下爭取高雄更多航線，成為台灣連結世界的新門戶。

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