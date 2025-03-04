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    南服執行長許乃文Line帳號遭盜用借錢 好友嗆詐團：知道惹到誰？

    南服執行長Line帳號遭盜用借錢。（翻攝臉書）

    南服執行長Line帳號遭盜用借錢。（翻攝臉書）

    2025/03/04 18:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕在忙嗎？方便借5萬嗎？行政院南部聯合服務中心執行長許乃文Line帳號遭盜用借錢，部分好友接到警訊後，陸續反整、反嗆詐騙集團，有人問詐騙集團「知不知道惹到誰」？有人沒收到訊息，反而打趣詢問許乃文怎沒找他借錢？

    許乃文的親友昨晚陸續收到Line訊息，先問「有在忙嗎」？有朋友打Line聯繫卻無人接聽，但隨即會收到文字訊息指出「先用打字的可以嗎，在外面處理事情不方便通話」，一旦打字回應，就會再接到訊息詢問「方便借我5萬嗎？繳一筆費用，錢我3/6還你」。

    許乃文得知後，非常擔心有人被騙，緊急透過臉書等管道提醒親友注意，南服中心也在Line群組澄清，借錢等訊息非執行長本人發出。

    因平時交遊廣闊、人緣甚佳，許乃文昨晚到今天陸續接到許多查證、關心電話，還有人沒收到詐騙訊息，打趣跟許乃文說怎沒找他借錢？部分親友則是直接跟詐騙者對話，反整、反嗆對方。

    有人留言詐騙者「你在哪裡、我請朋友拿（錢）過去給你」，對方不再回應；有人說「馬上處理，明天上班大概可以處理2000000」，詐騙者竟回應「你馬上滾」；有人問詐騙者「知不知道惹到誰」？並上傳網路新聞，詐騙者回覆「嚇死」。

    許乃文指出，昨聽到這訊息時，真的很緊張，擔心有人被騙；第一時間已透過管道向Line官方平台反映帳戶被盜，也再次提醒親友千萬別上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南服執行長許乃文Line帳號遭盜用借錢。（翻攝臉書）

    南服執行長許乃文Line帳號遭盜用借錢。（翻攝臉書）

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