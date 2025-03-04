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    首頁　>　高雄市

    「你砸你試試看」是同意車子被砸？ 法院判決給答案

    高市李男持鐵條到蕭女住處砸損蕭女轎車，進廠維修逾50萬元。示意圖，與事件無關。（資料照）

    高市李男持鐵條到蕭女住處砸損蕭女轎車，進廠維修逾50萬元。示意圖，與事件無關。（資料照）

    2025/03/04 16:28

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市蕭姓女子與被告李男在電話中發生口角，李男威脅蕭女「你再不過來，我就砸你的車！」蕭回說「你砸你試試看啊」，沒想到李男果真出手砸爛蕭女的車輛，進廠修了55萬餘元，蕭女告上法院求償，李竟辯稱，是蕭女同意他砸車才動手，法院審理認蕭女僅係情緒用詞，判李男敗訴。

    判決指出，原告主張，被告李男於2023年7月28日1時許，持鐵條到蕭女住處砸損蕭女轎車，造成前後擋風玻璃、左側前後門玻璃、右側前後門玻璃、前方左右側大燈受損、引擎蓋凹陷鈑金烤漆損壞，進廠維修費用高達55萬0915元。

    被告李男則否認毀損原告車輛的保險桿、引擎蓋、前葉子板，只認破壞大燈及玻璃，其他都不承認，還說，是因為「原告叫我砸車的」！

    原告陳稱：當時在電話中被告說：「你再不過來，我就要砸你的車」，「我回說你砸你試試看啊！」，意思是說「你敢砸的話，你試試看！」橋頭簡易庭法官參酌兩造警詢內容，對話當時是因細故口角，認定原告僅係情緒用詞，難認原告確有同意被告毀損其車輛，判李男敗訴，應賠43萬9805元。可上訴。

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