防颱型圍籬只能防「中颱」 建案圍籬遇「強颱」毀車要賠錢

凱米颱風造成高雄大淹水，建案圍籬遇「強颱」毀車要賠錢。示意圖。（資料照）

2025/03/04 13:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年凱米颱風來襲，造成高雄逾2萬輛汽機車泡水，颱風挾帶強風豪雨也造成前鎮區某建案圍籬傾倒，壓壞蔡姓男子的愛車，蔡男提告求償，營造公司辯稱有設置防颱型圍籬，已盡善良管理人義務，不應賠錢，但法官發現，防颱型圍籬只能防「中颱」，但凱米颱風是「強颱」，因此認定營造公司有責，判賠27萬餘元。

判決指出，去年7月24日，凱米颱風來襲重創南台灣，蔡姓男子的愛車雖然沒有泡水，但因停在前鎮區某建案旁邊，建案圍籬被狂風吹倒，壓壞蔡姓男子的愛車，蔡男不甘損失，向營造公司提告求償27萬餘元。

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高雄地方法院簡易庭審理時，營造公司辯稱，颱風來襲前，已在工地旁設置防颱型圍籬，公司已盡善良管理人之注意義務，對圍籬設置或保管並無欠缺，且對於防止發生損害已盡相當注意，無需負擔損害賠償之責，更怪罪車主颱風天將車輛停放於戶外，自己也有過失。

法官檢視營造公司提出的合約，發現圍籬僅保固中度颱風，但凱米颱風襲台時已轉為強烈颱風，因此認定營造公司明知圍籬僅能防止中度颱風（含）以下之風力，仍未即時做加固圍籬的防颱措施，難以認定已盡相當注意義務，且蔡男的愛車剛入手不到1年，計算後新車被毀損後折舊有限，因此判營造公司應賠賠27萬餘元，可上訴。

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