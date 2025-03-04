高雄亞灣區推動低碳服務鏈 這酒店取得全台最低旅宿碳足跡

環保局輔導洲際酒店取得碳足跡，協助盤點減碳措施。（市府提供）

2025/03/04 07:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市於亞洲新灣區推動「低碳服務鏈」，輔導3間旅館獲得環境部金級標章，其中洲際酒店更取得南台灣首例旅宿碳足跡標籤，每房每天碳排放量21公斤是全台最低碳飯店，並串聯周邊綠色商店、環保餐廳等共30家，民眾搭輕軌、YouBike鄰近夢時代等景點，可獲得環保綠點享受優惠。

國際淨零碳排意識抬頭，員工商務旅行排放是重要一環，尤其國際品牌飯店陸續進駐亞洲新灣區成為一級戰區，環保局輔導洲際酒店計算碳排放量，取得環境部碳足跡標籤，成為南台灣首例，每房每天碳排放量21公斤，僅是其他飯店5分之1，成為全台最低碳飯店。

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環保局也輔導亞灣區旅館執行綠色採購、節能、省水、一次性備品減量等具體措施，並取得環境部環保標章，目前高雄4間金級標章旅館中，亞灣區就占了3間，包括洲際酒店、承億酒店、晶英國際行館。

此外，環保局也結合亞灣區周邊16家綠色商店、貳陸日全食及LA ONE café等14家環保餐廳，以及高雄展覽館綠建築、淨零學院場域，從飲食、旅宿、交通、展覽等多方著手，全方位打造「低碳服務鏈」。

民眾搭乘輕軌或騎乘YouBike，擴大串聯鄰近夢時代、駁二等景點，更可獲得「環保綠點」，折抵或兌換環保餐廳優惠、環保產品，讓民眾、店家一同響應減碳行動。

環保局以洲際酒店碳足跡計算為例，盤點用水、用電、備品、廢棄物等階段碳排，算出豪華經典房10坪每天碳排放量21公斤，相較於其他飯店落在60至95公斤，洲際酒店碳足跡約減少7成，館內綠色友善餐廳也取得認證等。

環保局進一步分析洲際酒店各項碳排放量，以服務階段所占87%比例最高，其次為原料取得占7%、廢棄階段占6%，採行光電、溫度智慧調節管理系統，降低能源消耗；洗浴用品採天然成分及可循環再利用包裝，不提供一次性備品、天然楠竹水瓶等，減少原料使用及廢棄物產生，都是碳足跡較低原因。

環保局長張瑞琿表示，減碳是全民行動，從生活中落實行為改變，選擇具有碳足跡標籤、環保標章業者是第一步，進一步選擇較為低碳的商品、服務，更能驅動業者落實減碳行動，期透過碳足跡輔導發揮拋磚引玉效果，帶動更多旅宿業者一同響應。

環保局輔導洲際酒店取得碳足跡標籤。（市府提供）

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