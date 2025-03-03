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    首頁　>　高雄市

    高市智慧停車達6365格 行動支付享95折優惠

    高市完成6365格智慧停車邁向科技城，交通局祭行動支付95折優惠。（記者黃良傑攝）

    高市完成6365格智慧停車邁向科技城，交通局祭行動支付95折優惠。（記者黃良傑攝）

    2025/03/03 23:24

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局今（3）日宣布2月單月再於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈周邊、九如一路及九如二路、義華路、陽明路、大昌二路等路段新增1270個智慧停車格，加上今年1月前建置的5095格，全市共有6365個智慧停車格。

    交通局指出，智慧停車費需使用行動支付APP，並祭出95折優惠，但對年齡較大的長輩，或不善使用3C產品的車主，交通局將多管推動，包括超商補單繳費，減少繳費的不便與困難。

    交通局陸續在高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、河堤社區、榮總醫院、瑞豐夜市、美術館、漢神巨蛋、凹子底森林公園、高鐵左營站等周邊路段建置智慧停車格，全市共6365格，接受使用行動支付APP繳納停車費，朝科技智慧城市再邁進一步。

    交通局指出，車輛停放於智慧停車格，離場15分鐘後，除了使用4大超商多媒體機補單，也可使用11十家行動支付APP繳費，包括LINE Pay（一卡通 MONEY）、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶、遠傳心生活、車麻吉、停車大聲公、uTagGo、悠遊付、橘子支付及全支付，於繳費期限內使用行動支付APP繳費還能享有95折優惠。

    另也可綁定遠通電收eTag、電信及銀行機構自動扣繳，或到超商補單繳費，交通局將持續透過設置路邊智慧停車收費告示牌面、於車輛夾放宣導單、公務機關張貼海報及於交通局官網及Facebook粉絲專頁發布消息等方式加強宣導繳費方式。

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