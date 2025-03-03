高市半個月2起垃圾車竄火煙 環保局：5類地雷物別亂丟

高雄市今發生垃圾車竄出火煙，緊急倒出垃圾撲滅火勢。（市府提供）

2025/03/03 21:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今發生1輛垃圾車清運資源回收物行經三民區九如三路，突然車斗竄出火煙，清潔隊緊急通知消防隊滅火化解危機，環保局表示，近半個月發生2起垃圾車火警，呼籲民眾鋰電池、高壓瓶罐等5大類地雷物品別亂丟，以維護大家安全。

環保局表示，自從1月24日南區焚化廠發生火警，2月16日發生1輛垃圾車前往焚化廠傾倒垃圾時，突然尾斗竄出濃煙，立即至傾卸平台卸除垃圾，赫見未燃燒完全紙錢，所幸2次事件撲滅火勢，未造成人車及焚化廠設備損害。

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不料今又發生1輛垃圾車清運資源回收物，行經三民區九如三路之際，發生車斗突然竄出火苗及濃煙，清潔隊緊急將回收物倒到路上，並通知消防隊到場滅火，才化解危機，所幸無人傷亡。

環保局除加強清潔隊員隨時提高警覺，注意環保車輛狀況外，再次呼籲民眾落實資源回收分類，尤其高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等5大類危險物品，倘隨意丟入垃圾車，經擠壓產生火花，可能導致氣爆燃燒，恐造成民眾、清潔隊員受傷，以及垃圾車或焚化廠損壞。

環保局提醒民眾5大類地雷物品正確丟棄方式，高壓瓶罐如髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等，因含有易燃氣體，遇到高溫或壓縮時易爆，應至空曠處排出內容物再交資源回收車。

另食用性粉狀物如奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，因粉狀物達到一定濃度遇上高溫，可能引起塵爆燃燒，可加水後當廚餘回收；金紙或香灰餘燼應餘燼全滅後，澆水再裝袋丟垃圾車。

此外，鋰電池含使用鋰電池的行動電源，經過擠壓也易起火燃燒，單獨交資源回收車或連鎖便利超商；滅火器及瓦斯桶應循逆向回收管道，交付原購買店家回收再利用。

環保局呼籲民眾丟棄這5大類物品前，務必檢查再確認，妥善處理後再分別交給垃圾車、資源回收車、逆向回收，切勿沒有分類就丟入垃圾車，違者將依廢棄物清理法第12條規定，裁處1200至6000元罰鍰，請大家共同守護環境安全。

高雄市今發生垃圾車竄出火煙，緊急倒出垃圾撲滅火勢。（市府提供）

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