壽山動物園水豚三寶與迷你驢寶寶見面會 萌翻全場

水豚三寶與爸媽一起用餐。（壽山動物園提供）

2025/03/03 11:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園今年開春有喜，水豚家族迎來3隻可愛的水豚寶寶「莉馬」、「莉拉」、「莉松」，迷你驢家族也增添新成員「澎澎」；園方於1、2日分別舉辦寶寶見面會，可愛模樣萌翻全場，吸引許多親子家庭朝聖。

壽山動物園於2022年大翻新，打造舒適水豚山屋，來自桃園的母水豚「莉亞」，與園區公水豚「芮芮」在去年配對組成家庭，今年春節期間有了愛的結晶「莉馬」、「莉拉」和「莉松」，三個寶寶的名字以象徵馬拉松般長久、繁衍生息來命名。

請繼續往下閱讀...

園方於日前舉辦水豚三寶見面會，由保育員潘宣引解說，分享水豚三寶有趣個性，公水豚寶寶「莉馬」最愛亂咬東西、「莉松」最活潑好動，母水豚「莉拉」最淡定也最親人。

在保育員帶領下，遊客漫步空橋前往水豚山屋，觀察水豚三寶跟在爸媽身邊探索環境，而三寶也首次與爸媽體驗泡澡，有人也幸運捕捉到水豚寶寶首次下水游泳的可愛瞬間。

迷你驢家族也於春節期間迎來新生小驢「澎澎」，這隻毛色深灰、蓬鬆可愛的小驢寶寶，是迷你驢媽媽「花花」和爸爸「史瑞克」愛的結晶。

壽山動物園2日舉辦見面會，分享迷你驢小知識，讓遊客更了解迷你驢習性。原來，溫馴的迷你驢在遇到危險時，也會展現出固執一面，這就是牠們獨特的「驢脾氣」；與迷你驢一同生活的台灣黃牛、羊駝和迷你馬，昨天也前來溫馨互動。

園方說明，動物寶寶目前分別在水豚山屋及迷你驢展場生活，民眾可於3月16日前，至壽山動物園臉書粉專指定貼文下方留言祝福，有機會抽中好禮。

壽山動物園水豚家族見面會，吸引大批遊客朝聖。（園方提供）

迷你驢媽媽「花花」（右）、寶寶「澎澎」（左），和遊客相見歡。（壽山動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法