涉15分鐘內毀損民宅、砸豪車 高雄男將過程PO網被逮捕

犯嫌到大樓停車場砸車。（民眾提供）

2025/03/02 17:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區昨（1）日凌晨在短短15分鐘內，發生同一名被害人公司鐵捲門遭小貨車撞毀、大樓停車場豪車被砸兩起案件，主嫌江男還將犯案影片PO上網路，行徑大膽，警方為防雙方事態擴大朝治平方向偵辦，今（2）日下午在屏東縣逮捕江嫌及同夥彭嫌到案，警方正進一步釐清案發原因。

涉嫌的20歲江男昨天在臉書PO文「前天你們來撞我壇欸，今天我還你們…」，點名要被害人正面面對。他的臉書上也出現小貨車倒車撞壞被害人公司鐵捲門影片，15分鐘後，疑同一批人持鐵棍砸毀被害人停在大樓停車場的BMW轎車。

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小港分局指出，1日凌晨2時45分，在小港區孔宅六街某住宅，發生遭人駕駛自小貨車倒車衝撞鐵門毀損，有3車4人參與；1日3時0分，小港區新豐街某大樓地下室停車場，發生車輛被毀損，有一部轎車、3人犯案，兩案具有關聯性。

小港分局組成專案小組偵辦，查出江嫌涉案重大，鎖定其位置後，疾奔屏東縣潮州鎮四維路某汽車旅館，下午5時許逮捕江嫌及及22歲彭姓共犯，查扣犯罪工具一批，將2人帶回漏夜偵訊。

據初步了解，江嫌與被害人認識，疑為公司經營財務及宗教貢禮等引起糾紛，全案依違反刑法恐嚇、毁損、妨害秩序等罪從嚴究辦，並將建請高雄地方檢察署聲押。

小貨車撞毀民宅鐵捲門。（民眾提供）

警方逮捕江姓主嫌。（民眾提供）

警方逮捕彭姓共犯。（民眾提供）

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