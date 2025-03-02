高雄勞博館定目劇《流經歲月》 3/15首演

高雄勞工博物館導覽式定目劇《流經歲月》，3月15日將登場首演。（高雄勞博館提供）

2025/03/02 16:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄勞工博物館導覽式定目劇《流經歲月》，3月15日將登場首演，往後每個月公演1次，將帶領觀眾透過沉浸式體驗，穿越不同世代勞動現場，見證台灣勞動者的奮鬥與堅持。

勞工局表示，勞博館過去推出的勞動劇場，皆由志工隊戲劇組擔綱演出，每位志工憑藉著豐富人生歷練，將碼頭工人和加工區女工的勞動故事歷歷呈現，讓許多觀眾深受感動。

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勞工局說，《流》劇由勞博館志工戲劇組傾力演出，並與響座劇場合作，將《點時成今》常設展內容融入劇中，說書人及表演角色巧妙融入各場景和劇情，帶領觀眾進入各時代勞動現場，穿梭於郵電工人、加工區女工、拆船業勞工及工運參與者等勞動事件角色的生命故事片段，感受他們在社會與時代洪流中，為家庭、理想和生計的掙扎。

《流》劇突破傳統劇場形式，以「行走觀展」方式，透過展場中精心設計的燈光、聲響及場景，演活每一位為勞動者發聲的角色，3月15日下午2點在勞博館3樓公演。

高雄勞博館導覽式定目劇將帶領觀眾透過沉浸式體驗，穿越不同世代勞動現場，見證台灣勞動者的奮鬥與堅持。（高雄勞博館提供）

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