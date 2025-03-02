罷免進入二階 尹立籲民進黨提供協助

尹立認為罷免二階不能只靠街頭熱血，請民進黨為公民團體服務，提供連署站點或服務人員等協助。（資料照）

2025/03/02 15:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民間掀起大罷免潮，已有19席藍委的罷免案確定進入第二階段連署；「罷免老兵」前高市文化局長尹立今天（2日）疾呼，罷免二階不能只靠街頭熱血，請民進黨即刻為公民服務，提供連署站點或服務人員等協助。

尹立指出，他曾經在一階連署時，建言「現在還不是民進黨各服務處全面簽名連署的時刻，而是在第二階段加入」，而現在即將邁入第二階段，罷免國民黨立委的號角聲已經吹響。第一階段的成功展現公民社會力量，但第二階段的挑戰遠比想像中艱難，光靠公民團體的熱血與街頭動員已經不夠，民進黨必須成為公民團體的側翼，服務於公民團體，提高二階成功的機會。

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尹立強調，民進黨該做的，不只是「支持」，而是主動協助罷團「二階連署」！包括提供黨公職服務處所，成為連署站點，並提供連署書；並提供服務人員，協助一般民眾書寫，當年高雄六龜區，就是靠著志工一筆一筆的教長者，才能得到高正確率的連署書。

他說，二階只有60天時間，這些連署站點可以在這段時間內提供假日開放，讓民眾更方便的參與連署；雖然是60天，當初口號「罷韓30」，就是30天就收到超過30萬份的連署書，事實上連署熱度在前10天就可以知道，先以較高標準，能夠讓熱度更高。

尹立認為，為了國家安全，為了人民福祉，為了更好的民主法治，執政黨沒有迴避的空間。民進黨不能只是象徵性支持或是個別民代的支援，進入第二階段，挑戰將不只加倍，而是十倍、百倍的困難，因為門檻更高、對手更警覺，國民黨與地方派系勢力必然全力反擊。

他表示，他也認為民進黨作為執政黨，不該動員與介入罷免運作，而是協助公民團體完成二階連署，像是提供連署站點，服務民眾與教學連署書正確書寫，甚或假日開放讓更多民眾方便連署，這些都可讓二階連署工作更順利。

尹立說，「過去罷韓的經驗，公民運動所能創造的感動，才是最珍貴」，公民團體是主，民進黨是從，以提供必要的協助，完成二階連署。這是一場護國討傅抗藍白癱瘓台灣的行動，民進黨不主導，但教導；不介入，但投入；非選舉，講是非，這才能贏得人民的支持。

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