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    運量曝光！高雄輕軌成圓週年 「愛河之心站」蟬聯冠軍

    高雄輕軌C24愛河之心站，以每天平均3230人次居冠、也是連兩年第一。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌C24愛河之心站，以每天平均3230人次居冠、也是連兩年第一。（記者王榮祥攝）

    2025/01/01 00:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌圓年各車站運量排名出爐，C24愛河之心站以每天平均3230人次居冠、也是連兩年第一，倒數第1名則是C6經貿園區站，日均運量只有167人次。

    受託營運輕軌的高雄捷運公司分析，C24愛河之心與高雄捷運紅線R13凹子底站可轉乘，鄰近義享世界、凹子底公園、愛河之心等人氣景點，距離巨蛋商圈也只須搭高捷，再坐1站即可抵達，使得C24使用率居高不下。

    至於C6經貿園區站運量較少，可能與周邊商圈、辦公場域較遠有關，但隨亞洲新灣區、軟體園區不斷開發建設，仍看好C6潛力。

    高捷統計，去年一整年（統計至12月30日）輕軌前五大運量車站，依序為C24愛河之心站、每天平均3230人次居冠，C5夢時代2728（以下皆人次）、C3前鎮之星2245、 C14哈瑪星2123、C12駁二大義1759。

    運量最後五名車站依序為C6經貿園區167、C19馬卡道179、C4凱旋中華288、C26大順民族324、C35凱旋武昌325；其中C5、C3都靠近夢時代，C14與C12則緊鄰哈瑪星、駁二特區等景點，後五名車站都與商圈有段距離。

    高雄輕軌C24愛河之心站，以每天平均3230人次居冠。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌C24愛河之心站，以每天平均3230人次居冠。（記者王榮祥攝）

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