高雄跨年250秒亞灣花火綻放 31萬人高喊2025新年快樂

高雄跨年250秒亞灣花火綻放，全場民眾吶喊2025新年快樂。（記者李惠洲攝）

2025/01/01 00:43

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕2024歸零一刻，高雄亞洲新灣區夜空瞬間閃耀，長達250秒的千輪版花火透過3段篇章呈現，以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，全場31萬人跟著吶喊2025新年快樂。

亞灣跨年花火今凌晨0點升空，搭配火星人Bruno Mars經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉，以及夢時代摩天輪彩虹燈光應援，讓全場嗨翻。

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花火分3段篇章，序幕「繽紛高雄」，開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放，地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都熱情，高低層次堆疊變化，述說城市多元樣貌；二幕「銀白高雄」，特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火，讓高雄的夜空降下銀白飛雪，彷彿置身異國銀白世界。

終幕「高雄百年好市」，天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年，在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。

音樂才女徐佳瑩壓軸演出。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁Cos吉伊卡哇，率領市府團隊與全場民眾一起跨年。（記者李惠洲攝）

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