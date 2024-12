高雄跨年250秒亞灣花火綻放 31萬人高喊2025新年快樂

高雄跨年250秒亞灣花火綻放,全場民眾吶喊2025新年快樂。(記者李惠洲攝)

2025/01/01 00:43

〔記者李惠洲、王榮祥/高雄報導〕2024歸零一刻,高雄亞洲新灣區夜空瞬間閃耀,長達250秒的千輪版花火透過3段篇章呈現,以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章,全場31萬人跟著吶喊2025新年快樂。

亞灣跨年花火今凌晨0點升空,搭配火星人Bruno Mars經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉,以及夢時代摩天輪彩虹燈光應援,讓全場嗨翻。

請繼續往下閱讀...

花火分3段篇章,序幕「繽紛高雄」,開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放,地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都熱情,高低層次堆疊變化,述說城市多元樣貌;二幕「銀白高雄」,特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火,讓高雄的夜空降下銀白飛雪,彷彿置身異國銀白世界。

終幕「高雄百年好市」,天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣,最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章,象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年,在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。

音樂才女徐佳瑩壓軸演出。(記者李惠洲攝)

高雄市長陳其邁Cos吉伊卡哇,率領市府團隊與全場民眾一起跨年。(記者李惠洲攝)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法