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    OPEN小將開舞、麋先生嗨唱 高雄跨年開場已湧入逾6萬人

    OPEN小將領軍為高雄跨年開舞。（記者李惠洲攝）

    OPEN小將領軍為高雄跨年開舞。（記者李惠洲攝）

    2024/12/31 19:54

    〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕2025高雄跨年晚會-亞灣星海奇航今晚6點55分準點，由統一吉祥物OPEN小將、LOCK小醬、PLEASE美眉、雪鈴兔波波帶來〈OPEN DREAM WORLD〉揭開序幕，接著糜先生開唱更是嗨翻全場，主辦單位預估已有逾6萬人進場。

    高雄跨年今晚推出「六金級」超狂卡司，演出群星包含金曲歌王歌后徐佳瑩、盧廣仲，韓國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK、金曲樂團告五人、麋先生、人氣男團女團GENBLUE幻藍小熊、SEVENTOEIGHT等。

    晚會開場由統一吉祥物OPEN小將、LOCK小醬、PLEASE美眉、雪鈴兔波波帶來〈OPEN DREAM WORLD〉揭開序幕，可愛的模樣立刻萌翻全場。

    主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲從主舞台升降登場，歐漢聲一時技癢B-BOX說來就來，陳明珠和蔡昌憲聽到也立刻Rap跟上節奏。

    從高雄發跡的金曲樂團麋先生接棒登場，一連演唱廢廢、天生寂寞、壞蛋、聲音、嗜愛動物等成名曲，讓全場如癡如醉。

    主辦單位指出，開場後已有逾6萬人進場，預估8點過後將超過10萬。

    歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲首次為高雄跨年合作主持。（記者李惠洲攝）

    歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲首次為高雄跨年合作主持。（記者李惠洲攝）

    高雄跨年開場即湧入逾6萬人。（記者李惠洲攝）

    高雄跨年開場即湧入逾6萬人。（記者李惠洲攝）

    高雄跨年開場即湧入逾6萬人。（高市府提供）

    高雄跨年開場即湧入逾6萬人。（高市府提供）

    金曲樂團麋先生嗨唱多首成名曲，嗨翻全場歌迷。（記者李惠洲攝）

    金曲樂團麋先生嗨唱多首成名曲，嗨翻全場歌迷。（記者李惠洲攝）

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