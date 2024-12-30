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    首頁　>　高雄市

    高雄蜜棗首批出貨加拿大 年後集中搶攻外銷市場

    高雄蜜棗首批外銷加拿大200箱共1.5公噸。（記者陳文嬋攝）

    高雄蜜棗首批外銷加拿大200箱共1.5公噸。（記者陳文嬋攝）

    2024/12/30 23:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蜜棗今年受颱風影響，農曆年前減產5成，國內年節市場搶貨熱銷，首批外銷加拿大1.5公噸，將陸續外銷新加坡、香港等地，年後集中搶攻外銷市場。

    高雄市為全國蜜棗最大產區，種植面積達715公頃，冬季陽光燦爛、夜間氣溫涼冷，適合蜜棗生長環境，碩大飽滿又皮薄多汁，今年歷經4個颱風重創，造成農曆春節前減產5成。

    農業局集結燕巢等產地農會，推出高雄首選蜜棗禮盒，頂級蜜棗禮盒每盒1188元、特級蜜棗禮盒每盒988元，5斤裝共限量954盒，每盒比去年漲價200元，今起上架高雄首選電商平台，掀起國內搶購熱潮。

    由於今年農曆春節時間較早，高雄蜜棗目前國內市場買氣正旺，將於明年1月10日起陸續出貨，農業局同步搶攻國際市場，首批蜜棗外銷加拿大，出口200箱共1.5公噸，將陸續外銷新加坡、香港等地。

    農業局也將於農曆春節後，集中搶攻外銷市場，包括日本等主力市場，並公告高雄市拓展蜜棗國外市場輸銷獎勵措施，獎勵農民與農民團體及貿易商搶攻外銷市場，明年外銷目標量120噸。

    農業局長張清榮表示，高雄首選農產品販售通路遍及全國，電商與國內大型通路可選購蜜棗禮盒，農業局除了穩定國內銷售通路，也積極拓展外銷市場，提升農民收益，創造多贏局面。

    此外，高雄首選電商平台上架具有認證、三章一Q農漁產品，除了蜜棗上市可選購外，還推出年節伴手禮專區，滿額贈送明年水果小桌曆。

    高雄蜜棗首批外銷加拿大200箱共1.5公噸。（記者陳文嬋攝）

    高雄蜜棗首批外銷加拿大200箱共1.5公噸。（記者陳文嬋攝）

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