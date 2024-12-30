高雄車站天棚下吵財劃法續集！陳其邁喊「可不舉手」 柯志恩嗆：包含柯建銘?

柯志恩辦公室反問陳其邁可不舉手說法，是否也包含黨團總召柯建銘等綠委?（記者王榮祥攝）

2024/12/30 14:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄車站雲朵天棚下財劃法爭辯案今有續集！柯志恩「傅崐萁哪裡是我可以講的」一句話讓高雄市長陳其邁很有感，認為（柯志恩）表決時可不舉手、舉手就代表立場，柯志恩回擊：「這說法包含柯建銘等綠委?」

民進黨立委黃捷在高雄車站天棚啟用當天遇到柯志恩，委婉建議她可向國民黨團總召傅崐萁建言補救，柯志恩卻回「傅崐萁哪裡是我可以講的」，引起議論。

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高雄市長陳其邁今對此表示，對高雄不利、委員可以不舉手，假如真有困難時也可離場，所以每個委員都要為他所代表的立場或表決負責，假如對高雄不利，幹嘛要舉手？因為表決舉手，就代表立場。

柯志恩辦公室回擊，不知陳市長這說法是否也包含民進黨團的邱議瑩委員，與柯建銘總召等人？是否這些委員們中途離場，及沒有留到表決最後，代表他們其實也支持國民黨版財劃法？

還是許智傑委員跟邱志偉委員，在表決中途離席，跑去參加私人餐敘也是有困難，所以不方便留在議場？

柯辦強調，陳其邁市長很認真，想幫高雄多增加財源，柯志恩可以理解，對於市長提出淨零轉型與區域公平等也很認同，因此針對陳市長提出淨零轉型部分，柯志恩認為高雄重工業汙染問題放在財劃法水平分配內，可能對沒有工業污染的其他縣市並不公平，未來會研擬如台中市盧秀燕市長所提，碳費八成留地方相關法案，這部分也請陳其邁市長到時要大力支持國民黨提案。

陳其邁認為立委在立院舉手表決就代表立場。（高市府提供）

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