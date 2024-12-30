新航海時代來臨！電動渡輪船雄棧2號 、艾莉絲號啟用

由電力驅動渡輪的「雄棧2號」今（30）日在棧貳庫正式交船啟用。（記者李惠洲攝）

2024/12/30 13:15

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄市民與旗津居民往返經常都是搭乘老舊柴油渡輪，高雄市府與環境部於111年至113年間共同建造3艘電力驅動渡輪，其中包括兩艘49噸的「雄棧2號」與「愛莉絲」號，今（30）日在棧貳庫正式交船啟用。

「雄棧2號」與「愛莉絲」號是用新電力驅動的性能來行駛，此次加入的「雄棧2號」與「愛莉絲」分別服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線，除了在操作上更加簡化與智慧，在環保推動2025淨零排放目標優先下逐一淘汰老舊渡輪，處了可改善環境污染，民眾搭乘也更加安全舒適與安靜。

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市長陳其邁表示，以前沒有錢出國，從高雄搭船到旗津就像是在偽出國，現在有了「雄棧2號」與「愛莉絲」電動驅動渡輪，民眾搭乘更有出國的感覺。

高雄輪船公司指出，新船的投入不僅促進高雄港區綠能交通發展，更呼應市府推動淨零排放永續政策，同時也提升旗津當地經濟與觀光發展並吸引更多人來高雄。

「愛莉絲」號今（30）日在棧貳庫正式交船啟用。（記者李惠洲攝）

陳其邁表示以前搭船去旗津像是偽出國，現在真的更像出國了，3艘電力驅動渡輪投入，將大幅提升高雄港區交通疏運能力，服務好旗津市民。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁與交通局長張淑娟、台船董事長黃正弘共同完成交船遞交儀式。（記者李惠洲攝）

電力驅動的「雄棧2號」駕駛艙可見儀表板設備相當升級進化。（記者李惠洲攝）

「雄棧2號」可搭載客量為149人，共75個座位，並可容納50輛機車。（記者李惠洲攝）

「雄棧2號」可搭載客量為149人，共75個座位，並可容納50輛機車。（記者李惠洲攝）

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