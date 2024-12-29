高雄車站天棚C位「字牌」被嫌醜!鐵道局:臨時設置、後續會有正式地標

高雄車站天棚C位臨時設置的「高雄綠之丘」招牌被網友嫌醜。（資料照）

2024/12/29 12:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄車站天棚經網路票選取名「高雄綠之丘」，昨在天棚啟用同時、五字招牌也展示在天棚C位，結果引起部分網友質疑招牌、字型太醜!鐵道局則表示目前的字牌是臨時設置，後續會有正式地標。

高雄車站地下廣場及雲朵天棚昨正式啟用，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、高市議長康裕成、交通部長陳世凱及多位民意代表共同見證歷史一刻，鐵道局同時宣布，雲朵天棚經網路票選命名為「高雄綠之丘」。

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高雄綠之丘五字招牌裝設在天棚上正中央小山丘（生命之源），亮相後引發不少網友質疑招牌設計跟字型都太醜。

高市議員張博洋指出，他覺得車站、天棚都很美，但是這五字擺設跟設計實在....；市議員白喬茵也說，由荷蘭建築團隊操刀的車站具備美感也很適合休憩，但高雄綠之丘字的字體設計真的「很母湯」。

網友留言「五個字毀了過去十年的努力」、「五個字應該不會永遠在那裡吧」、「可以拆掉嗎，寧缺勿濫」、「醜爆的招牌」、「這招牌是誰設計的？」。

鐵道局南部工程分局說明，天棚命名自9月30日到10月27日開放由民眾投稿，再從徵得稿件中、由顧問公司進行第一階段評選出30件作品，30件作品上網公開讓民眾投票選出前10名創意人氣獎外，分局另組評選小組（包含鐵道局、本分局、高雄市政及台鐵公司）擇優選出10名，最終取名高雄綠之丘，目前招牌是臨時性，後續會有正式地標設置。

鐵道局說明高雄綠之丘招牌是臨時性設置，後續會有正式地標。（資料照）

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