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    2分42秒短片秀高雄車站改造史 網友︰高雄每月都在進步

    高雄天棚夜景。（翻攝高雄新車頭）

    高雄天棚夜景。（翻攝高雄新車頭）

    2024/12/29 08:54

    〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站昨啟用雲朵天棚、成圓地下廣場，吸引大批民眾到場嘗鮮，還有人晚間冒著低溫登上天棚看夜景；交通部鐵道局則將高雄車站歷史與改造過程濃縮在2分42秒影片中呈現，讓不少人看過後直呼感動，有網友形容「高雄每月都在進步」。

    鐵道局南部工程分局說明，雲朵天棚除提供車站遮蔽空間，也串聯東、西兩側綠園道，民眾可站在火車站屋頂上看風景，也可騎單車飛越新車頭，原則上天棚將24小時開放參訪，後續則會與高雄市政府商議管理維護事宜。

    天棚與廣場昨天開放後，吸引許多民眾專程到場參訪，不少人在附近租用公共腳踏車、體驗騎車上天棚的感覺，儘管高雄氣溫驟降，但從白天、傍晚到晚上，天棚上人氣始終熱絡。

    鐵道局也製作2分42秒短片呈現天棚的壯闊與高雄車站改造史，與外縣市民眾分享高雄車站的喜氣，網友留言「高雄真的很漂亮、比新北市好上百倍」、「凸顯高雄 新車頭的獨特風格與質感」、「高雄每個月都在進步」、「真得不簡單、又碰上疫情缺工」。

    許多民眾昨晚冒著低溫登上高雄天棚。（翻攝高雄新車頭）

    許多民眾昨晚冒著低溫登上高雄天棚。（翻攝高雄新車頭）

    台鐵高雄車站昨啟用天棚，吸引大批民眾前往嘗鮮。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄車站昨啟用天棚，吸引大批民眾前往嘗鮮。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚成為城區新地標。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚成為城區新地標。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚昨晚人氣熱絡。（翻攝高雄新車頭）

    高雄車站天棚昨晚人氣熱絡。（翻攝高雄新車頭）

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