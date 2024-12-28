台鐵高雄機廠變身「遊樂園」 30項設施一次看

台鐵機廠屋頂結構外觀（模擬圖）。（工務局提供）

2024/12/28 18:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府計畫將台鐵高雄機廠現有廠房改造為親子遊樂園，今天安排座談、吸引不少社團與民代參加，免費玩到飽的30項設施也首度曝光、搭輕軌就可到，預計明年底完工啟用。

高雄機廠廠區位於鳳山、苓雅及前鎮區交界，占地約1.5萬平方公尺，原為台鐵南部最大客貨車維修廠區，因鐵路地下化及臨港線停駛緣、於2021遷建。

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高市府為加速廠區內貨車工廠活化利用，由工務局啟動「高雄親子遊樂園區建置計畫」，今在中正高工視聽教室辦理「台鐵高雄機廠、高雄親子遊樂園區開闢工程」公民參與說明會，吸引不少民眾、民代與社團代表參加。

工務局長楊欽富說明，廠區主建物屋頂原有石棉瓦拆除後會設置太陽能光電板，採一半戶外、一半室內設計，是高雄第一座半室內親子遊戲場。

交通部分保留武慶路大門，並於武昌路新設出入口，搭配設置停車場202格汽車格及128格機車格，搭乘輕軌可在凱旋武昌站下車。

30項園區設施也曝光，包含多功能幼齡遊戲區、網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車兼直排輪練習場、pump track輪狀車練習場、跑酷練習區、戲水遊戲區、雲朵彈跳床、火車車廂導覽兼賣店等。

公園處說明，園區採分齡設計，除2到5歲幼齡、5到12歲學齡遊戲設施外，其餘都無使用年齡限制，且全區無收費。

出席民代與社團多表支持，但也建議可邀企業贊助維護經費、注重室內空氣品質、既有鐵道意象設施應加入互動性設計、多設置休憩座椅區、練習區應有管理人員等。

台鐵高雄機廠改造遊樂園的遊樂設施曝光。（工務局提供）

台鐵高雄機廠改造遊樂園的火車車廂設計模擬圖。（工務局提供）

高市工務局舉辦「台鐵高雄機廠、高雄親子遊樂園區開闢工程」公民參與說明會。（工務局提供）（

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