柯志恩稱「傅崐萁哪是我可以講的」! 黃捷:不敢替高雄發聲、選什麼市長?

黃捷跟一旁的國民黨立委柯志恩說：「補救一下、跟傅崐萁講一下啦」，柯志恩秒回「傅崐萁哪裡是我可以講的」!（記者王榮祥攝）

2024/12/28 18:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站雲朵天棚下今上演財劃法大論戰！民進黨立委黃捷跟坐在旁邊的國民黨立委柯志恩說：「補救一下、跟傅崐萁講一下啦」，柯志恩秒回「傅崐萁哪裡是我可以講的」！黃捷質疑不敢替高雄伸張正義，請問選什麼高雄市長？

黃捷指出，今上午在台鐵高雄車站天棚啟用儀式上遇到柯志恩，她把握機會跟柯志恩溝通，希望她了解財劃法修正案對高雄的不公。

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黃捷委婉表示：「補救一下啦」，柯志恩回應：「我也很想補救呀」，黃捷再建議：「你跟傅崐萁講一下啦」，柯志恩卻尷尬笑說：「傅崐萁哪裡是我可以講的」!

黃捷事後分析兩人短短一段對話，點出兩個重點，首先是國民黨版本真的對高雄不好，連柯志恩都說想補救；其次是柯志恩甘於當傅隨組織，讓黨意凌駕民意!?

黃捷痛批傅崐萁如此獨裁，想問這次財劃法不敢替高雄講，下次呢？只要攸關高雄，柯志恩是不是都不敢講？她向柯志恩喊話應拿出勇氣，向傅崐萁抗議，不敢替高雄伸張正義，請問選什麼高雄市長？

柯志恩事後發文表示，民進黨立委們一直跳針要柯志恩回去向國民黨溝通，但忘了他們在立院有51分之8的席次，為什麼他們不能負責的向民進黨團溝通，提出民進黨版，為什麼沒有像國民黨一樣強烈要求，要政院提出院版。

她質疑民進黨委員今天包圍自己，卻好像忘記財劃法三讀表決時，民進黨團人數一度是贏國民黨的，卻有3個委員分別在中途與提前離席。

柯志恩強調，財劃法問題已說明的非常清楚，國民黨實質幫高雄增加245億的財源，請民進黨委員們不要再忽視沒有版本的事實，後續會期請民進黨委員趕快提民進黨版本，讓高雄人看看，民進黨委員們能幫高雄爭取多少。

柯志恩強調民進黨應該提出一套財劃法版本。（記者王榮祥攝）

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