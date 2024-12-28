保持距離欣賞！稀有冬候鳥「白秋沙」再度現蹤高雄茄萣

稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣。（高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

2024/12/28 16:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣稀有冬候鳥「白秋沙」再度現蹤高雄茄萣濕地！高市工務局長楊欽富表示，茄萣濕地鳥況紀錄不斷進步，顯現市府投入茄萣濕地保育生態成功，但也提醒醒鳥友保持適當距離欣賞，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。

工務局介紹白秋沙又名小秋沙、斑頭秋沙鴨，繁殖於歐亞大陸的寒帶地區，冬季遷移至歐洲北海、韓國、日本等地度冬；台灣位於主要度冬地南緣，過去紀錄稀少，台灣也無繁殖記錄，被視為稀有冬候鳥，雌鳥頭上及後頸栗褐色，眼先有黑斑，背面灰褐色，吸引不少鳥友聚集拍攝及觀賞棲息情形。

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工務局指出，今年茄萣濕地雨水豐富，使只有豐水年才會出現的稀有鳥類陸續到訪，除候鳥季甫開場就提前出現的黑面琵鷺及雁鴨科等，稀有物種「寒林豆雁」也都再度光臨；再度到訪的「白秋沙」及「寒林豆雁」，讓人感受茄萣濕地魅力無窮，也讓鳥迷們更期待下一波「嬌客」的到來。

公園處則表示，將持續努力營造鳥類友善棲地，迎接這些各地遠道而來的朋友，另外也提醒鳥友，保持適當距離欣賞，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。

稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣。（高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣。（高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

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