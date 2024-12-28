姊投資房產繳增值稅卡在「銀監局」 高市警查無此單位又是詐術

姊投資房產繳增值稅卡在「銀監局」，李男（右）匆忙至銀行匯款，高市警查無此單位又是詐術，行員和員警攔詐成功。（民眾提供）

2024/12/28 15:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一名男子匆忙至銀行匯款，經行員詢問稱因姊姊買賣房屋，於匯款時，代書輸入錯誤帳號至其款項遭鎖定，需要向「銀監局」繳交帳戶解鎖費才能退回款項，行員驚覺有異，通報警方到場協助，並致電告知其胞姊盡速報警，成功攔阻被詐13萬5千元。

三民二分局今（28）日指出，轄內玉山銀行大昌分行日前遇一民眾匆忙匯款，鼎金所巡佐張聖佳、警員蘇庭儀立即趕往銀行，到場後發現該民眾的姊姊疑似遇到「假冒公務員」騙局，隨即與銀行行員合力勸說，終於讓李先生明瞭遭到詐騙而放棄匯款，並致電告知胞姊盡速報警，成功攔阻13萬5千元。

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據了解，李男（64歲）接獲住在中壢的姊姊（67歲）來電，表示因投資買賣房屋，需要借用款項繳納增值稅，身為胞弟的他已先行將姊姊需要的款項匯款過去，直至今日，胞姊又表示因代書個人問題致帳戶遭鎖定，需要匯款13萬5千元至「銀監局」才能解除鎖定。

警方當即向李先生解說這應為詐騙集團新型騙局，政府並未有「銀監局」這種單位，該單位根本是「詐騙集團監管中心」，行員也連連點頭同意根本沒這單位，經鼎金所員警及行員鍥而不捨勸說下，李先生終於相信姊姊遭詐騙放棄匯款順利保住積蓄，成功阻止一起投資詐騙發生。

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