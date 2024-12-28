高鐵延伸屏東採高雄案 張博洋建議政院應成立聯合招商平台

行政院長卓榮泰今宣布高鐵延伸屏東採高雄案。（記者李惠洲攝）

2024/12/28 14:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高鐵延伸屏東確定採高雄方案，高市議員張博洋對此提出3項訴求，包括重新規劃車站地下聯通、車站周邊擴大開發、車站招商協力平台，並建議政院應成立聯合招商平台，讓高雄市政府可以在招商上幫忙。

張博洋表示，已多次針對高雄車站大都更計畫與市府建議與討論，院長卓榮泰今也正面回應鐵道建設將配合市府都更規劃，高鐵進市區務必結合周邊土地活化、公私部門合作開發、行人環境整體提升，讓高鐵不是一個單純的軌道建設延長，而且經濟動能的延伸。

請繼續往下閱讀...

他接續說明，過去沒規劃的車站南北端與中山路、博愛路的地下連通，尚待重新規劃，而東西向與車專四、車專五2棟開發大樓的的地下聯通，則是要從車站地下停車場穿越。

他擔心車站人潮眾多，若未來大量人潮都是透過地下停車場來進行車站與大樓之間的穿越，易與停車場車流有擦撞風險，且在動線規劃上更嚴重影響車站整體設施的使用率以及降低民眾於周邊活動的意願，對招商與經濟活動都不利，呼籲台鐵應與高雄市政府共同提出因應對策。

張博洋提醒，車站天蓬雖已完工，但兩棟共構大樓目前都還是空的，商業大樓預計今年10月的招商作業進度已落後延到年底，而旅館大樓則預估明年下半年才會啟動招商，實際開幕時間恐會延到2027至2028年，屆時已近高鐵延伸的動工期，恐讓市民有「怎麼大樓剛啟用，周邊又要動工了」的感覺，近日鳳山火車站二度流標問題也顯示台鐵公司的地方招商困境，建議政院應成立聯合招商平台，讓高雄市政府可以在招商上幫忙，才能把車站開發效益最大化。

高鐵延伸屏東採高雄案，張博洋建議政院成立聯合招商平台。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法