高雄車站天棚啟用第一戰 賴瑞隆、柯志恩交鋒財劃法

立委賴瑞隆與柯志恩在高雄車站天棚下論戰財劃法修正案。（記者王榮祥攝）

2024/12/28 14:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站天棚今啟用第一天，民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩因財劃法修正案，在天棚下發生激烈論戰；賴瑞隆強烈質疑柯志恩沒替高雄說話，對高雄有利的全被國民黨封殺，柯志恩則強調有為高雄發聲，並建議可透過相關條例修法爭取高雄權益。

今出席典禮會場立委包括李昆澤、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、李柏毅、許智傑、林岱樺、黃捷。

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柯志恩原本與黃捷坐一起，兩人對近期議題交流意見，接著柯志恩再與李柏毅、邱議瑩對話，聊到陽明交大與清大進駐高雄的國家重點領域校際研教園區計畫經費。

接著輪到賴瑞隆上陣，直接點名柯志恩在財劃法修正案上沒幫高雄發聲，對高雄有利的部分全都封殺，柯志恩則澄清有在黨團為高雄說話，並不斷喊話政院應提版本。

柯志恩進一步提及，她認同工廠若在地方，公司繳稅應該多給地方，像台中、高雄有空汙困擾，碳稅比例就該增加。

賴瑞隆則要求柯志恩應發揮影響力，退回藍白財劃法修正案並重新討論，並撂話看到柯志恩一次、就會提一次。

柯志恩與黃捷聊聊近期議題。（記者王榮祥攝）

李柏毅與柯志恩討論國家重點領域校際研教園區計畫經費。 （記者王榮祥攝）

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