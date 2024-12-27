為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    提政院版財劃法？卓榮泰：我們正在做這樣的努力

    行政院長卓榮泰今天（27）日表示，行政院已經核定亞灣2.0計畫7年170億元，但看到新修正的財劃法，他擔心會衝擊跨年度、跨縣市計畫，政院希望能導回正軌，未來再與地方加強溝通，制定一部地方和中央都能接受的財劃法，「我們正在做這樣的努力」。 （行政院提供）

    行政院長卓榮泰今天（27）日表示，行政院已經核定亞灣2.0計畫7年170億元，但看到新修正的財劃法，他擔心會衝擊跨年度、跨縣市計畫，政院希望能導回正軌，未來再與地方加強溝通，制定一部地方和中央都能接受的財劃法，「我們正在做這樣的努力」。 （行政院提供）

    2024/12/27 17:29

    〔記者鍾麗華／高雄報導〕行政院長卓榮泰今（27）日表示，行政院已經核定亞灣2.0計畫7年170億元，但看到新修正的財劃法，他擔心會衝擊跨年度、跨縣市計畫，政院希望能導回正軌，未來再與地方加強溝通，制定一部地方和中央都能接受的財劃法，「我們正在做這樣的努力」。

    卓揆與行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁27日在高雄聽取高雄市「亞灣智慧科技創新園區」規劃進度，將高雄港打造成智慧、科技、金融和創新的亞洲新灣區。

    卓揆致詞時表示，「亞灣智慧科技創新園區」計畫是高雄市長陳其邁擔任行政院副院長時，與行政院前院長蘇貞昌一起規劃，後來又經過前院長陳建仁的推動，行政院核定許多連續性計畫、跨年度或跨縣市工程，他希望順利執行，但看到新修正的財劃法，他有點擔心。

    卓榮泰表示，如果沒有辦法扭轉現狀，也要降低衝擊，行政院要努力導回正軌，未來再與地方加強溝通，制定一部中央與地方都能接受，同時對整體建設發展不會影響的一部財劃法，「我們正在做這樣的努力」，如能這樣，就不會影響跨縣市、跨年度的核定預算，很多計劃就能如實展開。

    卓榮泰表示，以亞灣2.0計劃來說，從5年106億，改為7年170億，依照新版財劃法的規定，中央將釋出許多財源，許多跨年度核定的計畫將窒礙難行；這個情況不只在高雄，很多縣市都會發生。如果沒辦法導正，勢必很多計劃要重新核定，這也是迫不得已。他強調，行政院還在努力，希望維持中央財政機動性跟彈性，中央還有努力的空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播