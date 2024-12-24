柯志恩失信？陳其邁：財劃法修正案還有機會補救

陳其邁感慨柯志恩失信於他，喊話立法院可針對財劃法修正案提覆議、大家拋棄黨派歧見好好討論。（記者王榮祥攝）

2024/12/24 11:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天60歲生日卻為了財劃法修正案不開心，今再強力批判此案宛如懲罰高雄，並點名國民黨智庫執行長柯志恩11日曾透露財劃法修正案這會期「不會通過」，沒想到前天立法院院會一口氣出現4個版本、沒討論就過關。陳其邁說，這是「失信於我」。柯志恩回應指稱，上週四晚上民進黨立委衝進議場，才導致情勢變化。

陳其邁說，立法院三讀通過的財劃法修正案還有補救機會，立法院可提覆議，針對整個修正案再作討論，這會是很好的事，立法院國民黨團人數較多，如果能拋棄黨派分歧，研擬出對地方發展更好的版本，那為何不這樣做？

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陳其邁透露，11日晚上有個行程碰到柯志恩，柯志恩當面告訴他，這會期財劃法不會通過，他覺得那就還有討論時間，朝野應該有更多時間可以共同討論比較好的版本，只是沒想到到了院會就突然變更、還出現4個版本，最後都沒討論就通過法案，讓人覺得很遺憾。

他認為既然柯志恩身兼國民黨政策會執行長，都已跟他說還有討論餘地，這是「失信於我」，假如情勢有變，理論上可以告知一下，以便有更多時間討論、因應，「對此覺得非常遺憾」。

陳其邁指出，立院通過的財劃法修正案使得高雄僅增加245億元、增幅49%全國最低，台北增加416億元、增幅達58.9%，比先前備受爭議的「首都稅」3%、246億元多2倍，「首都稅」3%各界都覺得不合理，柯志恩也質疑不合理，結果台北市現在分配到的反而大增到4百多億元，豈不是更不合理？

「個人事小、但城市發展很重要。」陳其邁說，他想問柯志恩，難道在立法院都沒對此表示異議？不是應該要有更多平衡南北差距、縮短城鄉差距的版本，大家好好討論，而一連串事情發展，真的讓人非常遺憾；如果誠如柯志恩提到還有討論餘地，政院或地方政府大概有更多時間表達意見，他也為此到台北，可惜沒機會表達意見，本以為明年還能討論，卻不曉得什麼原因介入？ 馬上急著通過？

柯志恩回應，財劃法何時通過、都是「黨的最高層」決定期程，且立院情勢瞬息萬變，儘管一直希望朝野能夠有更多協商討論空間，但沒想到上週四晚上，立法院民進黨黨團突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。

柯志恩回應財劃法何時通過、都是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，民進黨立院黨團衝進議場鎖門拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望的局面。 （柯辦提供）（記者王榮祥攝）

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