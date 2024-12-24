高雄聖誕生活節4天吸36萬人 新堀江商圈店家︰人潮增1倍

2024高雄聖誕生活節人潮爆滿。（高市府提供）

2024/12/24 09:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024高雄聖誕生活節從12月20日到23日一連舉辦4天，總計約吸引36萬人潮，蔓延到新崛江、六合夜市等周遭商圈，新堀江商圈店家就表示，人潮增加了1倍。

2024高雄聖誕生活節擴大舉行，集結光環境、聖誕市集、音樂表演及日本B-1美食市集，加上三大金曲天后艾怡良、魏如萱、鄭宜農及人氣樂團美秀集團輪番開唱，每天人潮滿滿滿，高雄市經發局估算，4天總計約吸引36萬人潮。

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大高雄觀光商圈總會理事長王文雄表示，今年向商圈招募攤位時，共有28個商圈加入，這幾天人潮和買氣實在太旺，許多攤商加倍備料，還是很快就完售；美濃商圈理事長林享達今年代表商圈來設攤，推出客家美濃紅豆糕、客家菜包，4天營業額額上看10萬。

新堀江商圈的「KiLA Accessory 」飾品店表示，活動期間人潮及買氣至少提高5成，已經很久沒有這樣的人潮了；同樣位於新堀江商圈的「THE TUAN Accessory」 配件服飾說，這1個月來買氣暴增，人潮至少比平常多至少增加1倍，也增加營業額，希望未來可以多辦活動，持續帶動新堀江人潮。

中央公園商圈的「小女孩鞋店」表示，今年人潮更甚去年，尤其日本B-1美食市集在玉竹二街舉辦期間，人潮更明顯。

位於中央公園商圈的高雄英迪格酒店總監蘇振威強調，聖誕生活節4天活動期間，為商圈及周邊店家帶來經濟效益與往日榮景，「森之樹」聖誕燈飾啟用後，也明顯帶動整體住房率提升，達成日日滿房好成績。

中央公園聖誕節活動，今（24）日還有高雄基督教福音聯盟舉辦的「百年好市聖誕傳愛」嘉年華；12月27日至29日並加碼推出「聖誕市集PLUS創意活動」，將有兒童瑜珈、泡泡遊戲等親子活動。

2024高雄聖誕生活節，人潮蔓延到新崛江等周遭商圈。（高市府提供）

2024高雄聖誕生活節邀請人氣樂團美秀集團開唱。（高市府提供）

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