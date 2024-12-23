高雄5年減少污染排放25.8％ 今年減排揮發性有機物523噸

環保局以科學儀器加強工業區稽查。（記者陳文嬋攝）

2024/12/23 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市以高科技監測5大工業區，搭配人力進駐24小時監控，近5年減少污染排放25.8%，換算減量達1萬公噸，相當於4.9座中油大林煉油廠年排放量，今年鎖定高臭氧潛勢及有害空氣污染物製程，列管170多家工廠深入查核，查獲31家違規工廠，開罰2400多萬元，減少揮發性有機物排放量523公噸。

高雄市為重工業城市，環保局針對5大工業區，包括臨海、林園、大發、仁大、楠梓科技產業園區，透過空品監測站、連續自動監測設施及微型感測器，掌握工業區排放情形，近年建置智慧判煙監視器、開徑式傅立葉紅外線光譜儀測站等多種科技儀器，可以判讀污染化學物質，讓污染無所遁形，完整建構工業區監測網。

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環保局並派員24小時駐守工業區，加強稽查異常排放，不定期進廠查核、輔導業者改善製程或汰換防制設備，近5年稽查2800多次，減少污染排放25.8%，換算減量達1萬公噸。

尤其高雄具有使用高臭氧潛勢及有害空氣污染物製程工廠，如塗裝業、油漆業、石化業及儲槽等共170多家工廠，以臨海、林園工業區為大宗，環保局今年鎖定專案深入查核，查獲31家違規工廠，開罰2400多萬元，要求限期改善完成，減少揮發性有機物排放量523公噸，明年將持續加強全面查核。

環保局表示，全方位污染監測空氣品質現況，作為污染源追蹤依據，透過高科技提升戰力，各項污染排放無所遁形，搭配人員加強稽查，有效減少空氣污染。

環保局以科學儀器加強工業區稽查。（記者陳文嬋攝）

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