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    酒駕被撤職數百萬退伍金恐泡湯 兩棲偵搜大隊士官長翻案吞敗

    海陸兩棲偵搜大隊張姓士官長酒駕被撤職，打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    海陸兩棲偵搜大隊張姓士官長酒駕被撤職，打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    2024/12/23 21:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊張姓一等士官長，因酒駕肇事，2天後被勒令停役撤職，他打官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方依法有據，判決他敗訴，數百萬退伍金恐泡湯。

    據了解，今年1月27日晚上11點多，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特種勤務張姓一等士官長飲用啤酒後，自住處騎機車前往鳳山，途經中正、自立路交叉路口，因煞車不及追撞邱姓女子所騎電動機車。

    警方據報抵達現場處理，並進行酒測，酒精濃度達每公升0.63毫克。海軍陸戰隊派人調查屬實，2天後隨即召開懲罰人事評議會，決議核予撤職並停止任用1年。

    張男指出，懲罰法並未規定「無論吐氣所含酒精濃度或血液中酒精濃度多寡，舉凡因酒駕而肇事者，一律予以撤職」。況且，他酒駕行為，並未造成其他人員傷亡，情節輕微，評議會卻未考量此點。

    此外，他從軍以來表現良好，僅因一時失慮酒駕肇事，然未致人命傷亡，予以降階、降級、記過或罰薪，顯已可達懲處目的，卻用撤職、停止任用1年的嚴厲處分，有違比例原則。

    高高行開庭調查，召開評議會前有通知張男出席，他卻自願放棄到場陳述意見外，並請張男服務單位報告他平日表現，及開會過程均依規定辦理，並無不妥，判決他敗訴，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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