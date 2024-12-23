為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    把風的天冷躲起來抽菸 警破門攻堅查獲42人賭場

    警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

    警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

    2024/12/23 16:57

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營分局接獲聚賭情資，昨（22）日清晨進行查緝，天氣寒冷，守在樓頂的把風人員躲起來抽菸，員警得以強行攻堅直搗天九牌賭場，逮捕負責人吳男等3名工作人員及39名賭客，起出抽頭金22萬餘元及天九牌等證物；槓上開花，另查獲陳姓男賭客持有毒品，另有一名通緝犯，將一干人依法送辦及裁處。

    左營分局接獲左營區海平路上有租用3樓透天民宅聚賭情事，經專案小組佈線、蒐證，見時機成熟並向橋頭地方法院聲請搜索票獲准後，於22日清晨4時許前往查緝。

    警方展開行動時，原本在頂樓把風的人員因天冷躲起來抽菸，員警得以欺近並以破壞器材破門，在3樓的賭場人員及賭客如甕中之鱉。

    警方帶回38歲賭場負責人吳男、把風人員蔡男、鄭男（通緝中）等3名賭場工作人員、賭客39人，同時查扣賭資及抽頭金新台幣22萬元許、天九牌、夾子、號碼牌、骰子、對講機、錄影機、手機等證物。

    陳姓賭客見員警登門，將持有的約2.33公克愷他命、捲煙14支等三級毒品丟在地上，遭眼尖員警發現。

    全案警詢問後依刑法賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦。左營分局表示，為避免賭博敗壞社會風氣，且易衍生暴力討債等情事，持續針對疑似經營賭博場所加強查緝，以維護轄區治安。

    警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

    警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

    警方起出天九牌、抽頭金等證物。（圖由民眾提供）

    警方起出天九牌、抽頭金等證物。（圖由民眾提供）

    警方查獲聚賭證物及現金。（圖由民眾提供）

    警方查獲聚賭證物及現金。（圖由民眾提供）

    警方破門攻堅。（圖由民眾提供）

    警方破門攻堅。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播