把風的天冷躲起來抽菸 警破門攻堅查獲42人賭場

警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

2024/12/23 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營分局接獲聚賭情資，昨（22）日清晨進行查緝，天氣寒冷，守在樓頂的把風人員躲起來抽菸，員警得以強行攻堅直搗天九牌賭場，逮捕負責人吳男等3名工作人員及39名賭客，起出抽頭金22萬餘元及天九牌等證物；槓上開花，另查獲陳姓男賭客持有毒品，另有一名通緝犯，將一干人依法送辦及裁處。

左營分局接獲左營區海平路上有租用3樓透天民宅聚賭情事，經專案小組佈線、蒐證，見時機成熟並向橋頭地方法院聲請搜索票獲准後，於22日清晨4時許前往查緝。

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警方展開行動時，原本在頂樓把風的人員因天冷躲起來抽菸，員警得以欺近並以破壞器材破門，在3樓的賭場人員及賭客如甕中之鱉。

警方帶回38歲賭場負責人吳男、把風人員蔡男、鄭男（通緝中）等3名賭場工作人員、賭客39人，同時查扣賭資及抽頭金新台幣22萬元許、天九牌、夾子、號碼牌、骰子、對講機、錄影機、手機等證物。

陳姓賭客見員警登門，將持有的約2.33公克愷他命、捲煙14支等三級毒品丟在地上，遭眼尖員警發現。

全案警詢問後依刑法賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦。左營分局表示，為避免賭博敗壞社會風氣，且易衍生暴力討債等情事，持續針對疑似經營賭博場所加強查緝，以維護轄區治安。

警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

警方起出天九牌、抽頭金等證物。（圖由民眾提供）

警方查獲聚賭證物及現金。（圖由民眾提供）

警方破門攻堅。（圖由民眾提供）

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