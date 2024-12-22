陳其邁與學子「市政有學聲」論壇 道安、服儀、外食權益全都談

高雄市政學生論壇已連續舉辦4年，由市長陳其邁率各局處代表與學生透過論壇交流，讓相關施政規劃納入更多元的聲音。（高雄市教育局提供）

2024/12/22 20:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市教育局與高雄學生民主聯盟今（22）日舉行「市政有學聲－2024高雄市政學生論壇」，市長陳其邁親自與27位高中代表對談，勉勵學子關心市政與環境永續，同時傾聽學生對於市政與城市發展提出諸多建言，學生亦發聲暢談校園服儀規範、外食權益。

高雄市政學生論壇自2021年起至今邁入第4年，由陳其邁率各局處代表與學生透過論壇交流，讓相關施政規劃納入更多元的聲音。

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今日共有27位來自不同區域、不同學校類型的高中代表，在市府會議室暢談市政及校園大小事；針對觀光城市、藝術文化或音樂、道路與交通、教育與學生權益等4大議題進行討論，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略。

為強化對談效果，教育局會前彙整學生意見，並請相關局處針對議題提出現況說明，以增進學生、市民對政策方針的理解，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。

陳其邁勉勵學生積極參與市府各委員會並踴躍發聲，分享經驗與寶貴意見，會議中亦就學生關心的用路安全、智慧型站牌等，也進行意見交換。並期勉學子適性學習、多元發展，能持續關心市政與社會現況、環境永續等議題，積極實踐公民參與，共同規劃高雄美好未來。

另就學生關心校園事務參與管道，教育局將持續推展國中試辦自治組織，深化學生校務參與；並鼓勵高中校務會議擴大開放學生列席，充分交流討論。另與學生權益相關之會議，教育局將請各校提早讓學生知悉相關議案，促進學生實質參與並充分表達，以深化學生民主參與促進學生自治。

高雄市長陳其邁（右）勉勵學子關心市政與環境永續，積極實踐公民參與。（高雄市教育局提供）

高雄市長陳其邁今日率各局處代表，與高中生代表進行「市政有學聲」高雄市政學生論壇。（高雄市教育局提供）

與會學生針對關心的市政與公民議題，提出想法和分享經驗。（高雄市教育局提供）

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