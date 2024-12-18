高雄最早燈會「鳳山光之季」1/18登場 主燈「鳳羽吉光」造型曝光

高雄最早燈會「鳳山光之季」明年1月18日登場，主燈「鳳羽吉光」造型搶先曝光。（鳳山區公所提供）

2024/12/18 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山明年建城236年，高雄最早燈會「鳳山光之季」明年1月18日登場，主燈「鳳羽吉光」高6公尺造型搶先曝光，將於大東濕地公園打造9座主題燈，串聯「空中鳳城」、中華街商圈等景點，全長1.3公里，點亮鳳山再現風華。

鳳山區公所斥資620萬元，明年1月18日到2月12日元宵節舉辦「鳳山光之季」燈會，以「高雄版忘憂森林」大東濕地公園為主場地，園區占地9公頃，打造9座主題燈。

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燈會也點亮鳳山區公所及周邊道路，串聯鳳山火車站開發大樓「空中鳳城」及前方協和路曹公圳、鳳山中華街商圈曹公圳，全長1.3公里，營造水域光環境。

主燈「鳳羽吉光」造型搶先曝光，高6公尺、寬5.6公尺，以衛武營國家藝術文化中心鳥瞰圖抽象概念延伸形成鳳山丘陵視覺，搭配曹公圳源源不絕意象，凸顯鳳凰騰飛守護鳳山。

其餘主題燈除了以明年蛇年為意象，製作大、小蛇燈象徵「幸福洋溢」外，更於大東濕地公園水域打造「飲水思源」主題燈，凸顯曹謹建設曹公圳水利工程對鳳山意義深遠；「鳳山海寶」則融入高雄海洋城市意象。

鳳山區公所說，公所周遭、大東橋鳳山溪畔將布置網燈，協和路曹公圳採水波紋燈投射水域，呈現波光粼粼效果，人行道以霓虹燈妝點成帶，木橋則以冰條燈點亮，搭配路樹垂掛LED復古燈泡，營造光彩奪目美景。

鐵道局也將點亮「空中鳳城」，以1023盞七彩顏色LED燈重現消失古城門，與「鳳山光之季」相輝映，展現歷史意義；燈會也會在中華街商圈打造1座愛在鳳山入口意象裝置藝術，結合商圈與民眾大玩文字梗，鄰近捷運橘線鳳山站、大東站，方便民眾搭捷運逛燈會。

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