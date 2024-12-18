軍官和女友視訊裸聊 同寢室軍官偷裸照外流賠140萬

陸軍陳姓軍官到陸軍步兵訓練指揮部受訓時，與女友開手機視訊「裸聊」，竟被同寢室友偷走裸照。（資料照）

2024/12/18 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陸軍陳姓軍官到陸軍步兵訓練指揮部受訓時，與女友開手機視訊「裸聊」，與陳男同寢室的蔡姓軍官，竟侵入陳男手機偷走照片，再傳給一票兄弟看，陳男女友得知此事氣炸提告，蔡男賠140萬元才獲法官輕判緩刑5年。

判決指出，2021年7月，陳姓、蔡姓軍官一起到步訓部受訓時，被安排在同一間寢室，陳男為了和女友開啟手機聊天功能，還大方秀出彼此裸體，陳男截下女友裸體畫面珍藏，沒想到竟被蔡男偷偷登入手機，將女方裸照盜走，再傳給其他人看。

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陳男女友獲悉後氣炸，怒告陳、蔡2人妨害秘密等罪；檢方偵查時，陳男坦承截圖，但辯稱只是要留作紀念，沒想過要外流，更沒要給兄弟們看，檢方認為他沒有散布裸照，偵結處分不起訴；至於蔡男部分，他坦承只是為了滿足好奇心，才會趁陳男不注意時登入他的手機偷走照片，被檢方依違反個資法、妨害電腦使用罪等起訴。

高雄地院審理時，蔡男自知理虧，同意賠償陳男80萬元、女方60萬元，並在今年10月20日前都已把錢賠完，獲得對方原諒；法官認為蔡男沒有前科，且事後已表現悔意，積極彌補其犯行所造成的損害，犯後態度良好，因此依違反個資法判刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑5年，可上訴。

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