為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    軍官和女友視訊裸聊 同寢室軍官偷裸照外流賠140萬

    陸軍陳姓軍官到陸軍步兵訓練指揮部受訓時，與女友開手機視訊「裸聊」，竟被同寢室友偷走裸照。（資料照）

    陸軍陳姓軍官到陸軍步兵訓練指揮部受訓時，與女友開手機視訊「裸聊」，竟被同寢室友偷走裸照。（資料照）

    2024/12/18 11:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陸軍陳姓軍官到陸軍步兵訓練指揮部受訓時，與女友開手機視訊「裸聊」，與陳男同寢室的蔡姓軍官，竟侵入陳男手機偷走照片，再傳給一票兄弟看，陳男女友得知此事氣炸提告，蔡男賠140萬元才獲法官輕判緩刑5年。

    判決指出，2021年7月，陳姓、蔡姓軍官一起到步訓部受訓時，被安排在同一間寢室，陳男為了和女友開啟手機聊天功能，還大方秀出彼此裸體，陳男截下女友裸體畫面珍藏，沒想到竟被蔡男偷偷登入手機，將女方裸照盜走，再傳給其他人看。

    陳男女友獲悉後氣炸，怒告陳、蔡2人妨害秘密等罪；檢方偵查時，陳男坦承截圖，但辯稱只是要留作紀念，沒想過要外流，更沒要給兄弟們看，檢方認為他沒有散布裸照，偵結處分不起訴；至於蔡男部分，他坦承只是為了滿足好奇心，才會趁陳男不注意時登入他的手機偷走照片，被檢方依違反個資法、妨害電腦使用罪等起訴。

    高雄地院審理時，蔡男自知理虧，同意賠償陳男80萬元、女方60萬元，並在今年10月20日前都已把錢賠完，獲得對方原諒；法官認為蔡男沒有前科，且事後已表現悔意，積極彌補其犯行所造成的損害，犯後態度良好，因此依違反個資法判刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑5年，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播