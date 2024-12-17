洽公不爽比中指 男判史上最輕刑

曾男到郵局洽公不爽，被要求抽號碼牌等候，涉嫌比中指羞辱職員，被橋頭地院判罰金1000元，量刑為史上最輕。（記者鮑建信攝）

2024/12/17 21:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕水泥工曾男到郵局洽公，不爽被要求抽號碼牌等候排隊，竟然當眾涉嫌比中指，林姓職員堅持提告，橋頭地院審酌他認罪，依妨害名譽罪判罰金1000元，量刑為史上最輕。

法界人士表示，依現行的法律規定，罰金刑至少要判1000元，曾案算是最低刑度。

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據了解，2023年10月18日下午3點多，被告曾男到高雄市楠梓區德祥路翠屏郵局，辦理提存款業務，因未依規定排隊，被林姓職員要求抽號碼牌等候，竟惱羞成怒，在眾人面前，向他做出「比中指」的不雅手勢。

林不甘當眾受辱，顏面盡失，隨後向楠梓分局提告，辦案人員傳喚曾到案說明，製作筆錄後，依涉嫌公然侮辱罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，檢察官並認為涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

由於此罪仍告訴乃論，兩造若達成和解可撤告，但因林男無意和解，法官只能依法追究曾刑責，並審酌他坦承不諱，及教育程度、收入、職業、獨居、未婚等情形，判處1000元罰金，如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

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