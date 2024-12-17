為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    洽公不爽比中指 男判史上最輕刑

    曾男到郵局洽公不爽，被要求抽號碼牌等候，涉嫌比中指羞辱職員，被橋頭地院判罰金1000元，量刑為史上最輕。（記者鮑建信攝）

    曾男到郵局洽公不爽，被要求抽號碼牌等候，涉嫌比中指羞辱職員，被橋頭地院判罰金1000元，量刑為史上最輕。（記者鮑建信攝）

    2024/12/17 21:22

    〔記者鮑建信／高雄報導〕水泥工曾男到郵局洽公，不爽被要求抽號碼牌等候排隊，竟然當眾涉嫌比中指，林姓職員堅持提告，橋頭地院審酌他認罪，依妨害名譽罪判罰金1000元，量刑為史上最輕。

    法界人士表示，依現行的法律規定，罰金刑至少要判1000元，曾案算是最低刑度。

    據了解，2023年10月18日下午3點多，被告曾男到高雄市楠梓區德祥路翠屏郵局，辦理提存款業務，因未依規定排隊，被林姓職員要求抽號碼牌等候，竟惱羞成怒，在眾人面前，向他做出「比中指」的不雅手勢。

    林不甘當眾受辱，顏面盡失，隨後向楠梓分局提告，辦案人員傳喚曾到案說明，製作筆錄後，依涉嫌公然侮辱罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，檢察官並認為涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

    由於此罪仍告訴乃論，兩造若達成和解可撤告，但因林男無意和解，法官只能依法追究曾刑責，並審酌他坦承不諱，及教育程度、收入、職業、獨居、未婚等情形，判處1000元罰金，如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播