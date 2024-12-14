台鐵新左營站外某建案人行道下陷 高市府啟動緊急應變機制

台鐵新左營站外某建案旁人行道下陷。（高市府提供）

2024/12/14 09:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵新左營站外某建案旁人行道下陷！高市工務局今指出，經查為該建案連續壁深10至12米處破損，造成鄰近路面沉陷，經緊急灌漿後，技師到場檢視、判斷已穩定，已啟動緊急應變機制並要求於改善期間有專人留守。

13日晚間網路瘋狂高鐵左營站附近一棟正在施工的建案旁人行道不明原因下陷，導致人行道與周邊的電線桿一併傾斜。

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工務局今說明，有關台鐵新左營站建案人行道下陷，查該工地13日下午2點發現鄰站前南路側連續壁深10至12米處破損，造成鄰近路面約10*30公尺左右道路面積沉陷，經承造人昨夜緊急灌漿至深夜2點，目前已無持續坍陷情形。

工務局表示，經接獲通知，第一時間由建築管理處會同建築師公會及土木技師公會代表到埸勘驗，經公會技師判斷，下陷狀況已穩定，現場無人員傷亡情形；工務局立即要求承造人勒令停工、並緊急施作連續壁外止水灌漿預防二次災害及持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。

高市副市長林欽榮表示，責成建管處啟動緊急應變機制同時應於改善期間有專人留守。

高市府偕同專業技師會勘現場。（工務局提供）

台鐵新左營站外某建案人行道下陷。（高市府提供）

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