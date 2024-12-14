助理教練幫拉筋竟伸狼爪 女學生報案哭喊：為什麼一直問讓我痛？

助理教練被控替高中女隊員拉筋、開背時趁機襲胸。（情境照）

2024/12/14 08:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕某女足助理教練被控替女高中隊員拉筋、開背時趁機襲胸，女學生本以為是不小心觸碰，沒想到教練變本加厲，還把手伸進入內褲摸下體，女學生哭喊「想回家」阻擋教練獸行，但教練仍不為所動持續侵犯，女學生向其他教練求助報警，法官依強制猥褻罪判教練1年4月徒刑。

判決指出，在某女足隊擔任助理教練的阿強（化名），去年4月25日趁練習結束，隊上大部分學生都已離開訓練場時，開口要幫小琪（化名）拉筋、開背、收操，小琪趴在地上，阿強先幫她按摩腿部及開背，等開完背後，徒手抓住小琪的胸部將她扶起，小琪感覺不舒服，閃躲身體表達反抗。

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隔天，小琪又再度被助理教練用同樣手法侵犯一次，隔了2天，阿強不但襲胸，甚至還把手伸進小琪的內褲摸下體，小琪哭喊「想回家」，希望阿強能收手， 但仍被強勢摸了5分鐘才放過；小琪向同學求助，兩女去找其他教練求助時，小琪一直哭，哽咽說著自己被侵犯的過程，教練聽完驚覺大事不妙，除通報校方外，並找來阿強對質。

阿強向教練道歉，說自己只有摸而已，沒有做其他事，阿強的太太也到學校求情，拜託學校再給她老公一次機會，還說阿強已經知道錯了，請再一次給他機會；但小琪和父親都不肯原諒他，報警時，小琪受創情緒仍未撫平，面對警方製作筆錄時，還失控哭喊「為什麼要一直問我這種事情讓我痛呢？」

高雄地方法院審理時，阿強否認犯行，辯稱可能是幫忙拉筋時不小心碰到胸部，但絕無侵犯或把手伸進小琪下體；但法官根據小琪的醫療鑑定報告，發現小琪自事件後出現創傷後壓力症候群（PTSD），包括情緒低落、回避行為及生理不適，症狀明顯且持續超過半年，加上相關事證及校方等人的證詞指證歷歷，因此認定阿強有不當觸碰女學生，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年4月，可上訴。

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