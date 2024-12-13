遙控直升機三冠王！全國F3C乙組競賽大榮中學盧奕凱奪冠

大榮中學汽車科2年級學生盧奕凱，在2024全國F3C乙組遙控直升機競賽奪得冠軍。（高雄市教育局提供）

2024/12/13 21:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄大榮中學汽車科2年級學生盧奕凱，日前參加全國F3C乙組遙控直升機競賽奪得冠軍，熱衷玩搖控飛機的他，自小學6年級開始接觸，至今共奪得3座全國冠軍，目標是未來能取得國手資格，參加F3C世界賽。

受父親影響，盧奕凱從小六開始學習遙控飛機，他說，當時看到爸爸在飛場駕馭遙控飛機，覺得非常帥氣，於是向爸爸表達了學習的意願，雖然玩遙控飛機的相關費用昂貴，但在爸爸全力支持下，盧奕凱無後顧之憂，專注於提升操控技術。

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盧奕凱於2021年參加F3C丙組比賽，首次奪得冠軍；2022年進階至F3C乙組再度奪冠；2024年面對乙組的新規則與動作挑戰，他依然穩定發揮，成功捍衛冠軍頭銜，已成為F3C遙控直升機的三冠王。

盧奕凱表示，感謝國中時期國昌國中導師陳毓黛，鼓勵他參加國中技藝班-動力機械群，首次接觸汽車後，讓他逐漸對機械產生濃厚興趣，高中時也選擇汽車科作為發展方向。

盧奕凱計劃升讀屏東科技大學車輛工程系，同時繼續精進他的F3C技術，他的目標是挑戰國際組，取得台灣國手資格，並參加F3C世界賽，也期望能被遙控直升機製造商青睞，成為專業廠級飛行高手，進一步拓展他的遙控飛機事業版圖。

大榮中學實習主任謝明奇說，「一技在手，受用無窮」，盧奕凱以實力證明熱愛能成就不凡，他的奮鬥故事不僅鼓舞人心，更為台灣遙控飛機領域注入新能量。校長張簡助立表示，高職班的產學合作可強化學生職場競爭力，更讓學生同步就業與升學，鼓勵盧奕凱同學提升升學就業雙贏的競爭力，勇敢逐夢！

大榮中學汽車科2年級學生盧奕凱（左），獲2024全國F3C乙組遙控直升機競賽冠軍。（高雄市教育局提供）

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