鍾易仲揭詐騙新手法！自稱好心人提醒：被地檢暗中調查……

鍾易仲到鳳山警分局報案，指遭人恐嚇取財。（取自鍾易仲臉書）

2024/12/13 19:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市議員鍾易仲今天臉書遭不明人士留言，遭人檢舉涉及詐領助理費等外法，已被地檢盯上，若需要幫忙可以連絡…。鍾易仲今天下午到鳳山警分局報案，指遭人恐嚇取財，警方已鎖定特定帳號查緝中。

鍾易仲在臉書貼文指出，有一名自稱在「地檢」工作的好心人留言「鍾議員你好：有人向地檢這邊舉報你涉及詐領助理費及職務上機會詐取財物跟不法流動資金，地檢目前正在對你暗中調查，若需要幫忙可以跟我說。」後面還附一個line的聯絡訊息。

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鍾易仲指出，民代是敏感的政治服務業，被有心人士抹黑、雞蛋裡挑骨頭是正常職業風險。近來民代詐領助理費案件全台從南到北都曾發生過，若有人存心不良檢舉，被檢察官盯上不是不可能的事；再加上「職務上機會詐取財物、不法流動資金」這些高端專業用詞，讓這一則留言看起來還真的有那麼一回事。

如果心臟不夠大顆，看到這樣的留言，不敢保證不會害怕，也無法保證就不會中計。還好平時自己行得正做得直，根本不怕這些似是而非的詐騙話術。詐騙事件無孔不入，支持警方對詐騙下重手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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