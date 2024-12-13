高雄1-9月215人因車禍喪命！159騎士魂斷輪下

高雄市今年1至9月交通事故死亡數為215人，其中機車騎士高達159人。示意圖。（民眾提供）

2024/12/13 19:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市交通局針對今年1至9月交通事故特性分析，以機車騎士死亡數159人最多，在所有死亡車禍的運具中，佔比高達74％，且一般人以為尖峰時間車禍多，但交通局從數據分析，離峰時段死亡事故數反而偏高。

高雄市交通局統計，今年1至9月車禍死亡人數共215人，機車騎士159人，其次分別為行人21人、慢車15人、乘客13人、小客車7人。這些死亡車禍中，機車與小客車發生碰撞而死亡的騎士為59人、自撞或其他因素43人、機車與機車事有29人，機車與其他大型車和小貨車27人；另外，行人被汽機車撞死數也有21人。

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針對死亡車禍使用的運具，交通局統計，機車占74％，遠遠高於第2名行人的10％，再其次為慢車7％、乘客6％、汽車3％。

至於死亡車禍發生時間，以上午7點、9至11點，下午2點、4至5點最高，交通局表示，可見離峰時段的死亡車禍比尖峰時段高，加上此時段多為女性及年長者外出就醫、採買的時段，發生事故的比例也相對增加。

交通局提醒，弱勢運具受撞擊後致死率較高，因此，行人或駕駛皆應保持專注、注意視野死角、依規定行駛，騎機車應減速慢行，並保有防禦駕駛觀念，行人則應依號誌及標線指示穿越道路，不違規於路段穿越。

高雄市今年1-9月交通事故特性數據。（擷取自高雄市交通局網站）

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